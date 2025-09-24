Diputado Calisto y sindicato de colectiveros manifiestan sus reparos a bases de licitación para nuevo recorrido en Coyhaique

El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el sindicato de conductores Los Glaciares y vecinos del sector alto de Coyhaique para abordar la necesidad de implementar un nuevo recorrido de taxis colectivos que responda a la demanda de transporte público en la ciudad. La iniciativa, que busca mejorar la conectividad y la frecuencia del servicio, ha generado preocupaciones entre los dirigentes respecto a las bases de licitación propuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Tras el encuentro, el diputado Calisto enfatizó la importancia de la colaboración para perfeccionar el proyecto. “Estamos en total acuerdo con la necesidad de un nuevo recorrido para Coyhaique. Sin embargo, hemos levantado observaciones respecto al diseño de las bases de licitación”, afirmó. “Nos interesa que haya más cupos y mayor frecuencia, elementos que, a nuestro juicio, no están bien reflejados en las bases actuales”.

El parlamentario explicó que estas modificaciones son cruciales para asegurar que el servicio sea eficiente y cubra las necesidades de los vecinos, especialmente en los sectores altos de la ciudad, donde la falta de transporte afecta la vida diaria de los residentes. “Queremos que este servicio de colectivos responda de manera efectiva al requerimiento de la gente, sobre todo en los sectores del sector alto que muchas veces les cuesta llegar a sus lugares de trabajo diariamente”, añadió Calisto, anunciando una solicitud formal al Ministerio de Transportes para que se realicen los ajustes necesarios.

Luis Cuitiño, de la directiva del sindicato Los Glaciares, expresó su agradecimiento al diputado Calisto y al representante municipal por el apoyo. “Agradecemos al diputado Calisto por acompañarnos desde el inicio en este proyecto. Hemos estado trabajando por muchos años en esto y ahora solicitamos su ayuda para viajar a Santiago y gestionar con el ministro los cambios que necesitamos en las bases de licitación”, declaró.

Por su parte, Cecilia Opazo, dirigenta de la villa Los Glaciares, manifestó la preocupación de la comunidad ante los recientes cambios en el proyecto. “Llevamos esperando mucho tiempo. Creíamos que el proyecto iba a salir adelante, pero ahora tenemos muchas dudas”, indicó.

Opazo explicó que, a pesar de las reuniones sostenidas con las autoridades regionales, persisten inquietudes sobre el número de vehículos propuestos, que se redujo de 50 a 30. “Lo que necesitamos como vecinos es que se aclare la situación y que este proyecto se concrete lo antes posible para solucionar el problema de locomoción colectiva en la parte alta de la ciudad”, concluyó.

El diputado Calisto, junto a los dirigentes, buscará una audiencia con el ministro de Transportes para asegurar que las bases de licitación se modifiquen para reflejar de mejor manera las necesidades de los usuarios y garantizar un servicio de transporte público de calidad para Coyhaique.