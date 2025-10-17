Diputado Miguel Ángel Calisto exige corrección inmediata a “burdo error” en cuentas de la luz y cuestiona inacción del gobierno

Coyhaique.- El diputado Miguel Ángel Calisto, miembro de la denominada Bancada Eléctrica, alzó su voz para condenar enérgicamente el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que ha generado sobrecobros a los consumidores chilenos estimados en más de $112 mil millones. El parlamentario por Aysén calificó la situación de “impresentable” y exigió al Gobierno una corrección inmediata, especialmente ante el anuncio preliminar de que la rebaja tarifaria solo se aplicaría a partir de 2026.

La controversia surge a raíz de un informe preliminar de la CNE que reveló un error metodológico en la fórmula aplicada para el cálculo de las tarifas de la luz, particularmente en los saldos pendientes generados por los períodos de congelamiento tarifario (vigente desde el Estallido Social de 2019 y durante la pandemia). Este error, que data al menos desde 2017 y se habría acentuado con el descongelamiento, consistió en aplicar doblemente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), inflando las tarifas y resultando en cobros indebidos para los usuarios regulados.

El diputado Calisto fue enfático en señalar la gravedad del error y la falta de respuesta concreta del Ejecutivo. “Ahora entendemos, los Ayseninos por qué estamos pagando tanto valor en las tarifas eléctricas. Resulta que el gobierno se equivocó en la forma de cálculo de la tarifa eléctrica. Por eso la gente está pagando los valores más altos. Esta es una responsabilidad de un gobierno que, a mi juicio, se ha reído en la cara de uno de los requerimientos y necesidades más importantes de la familia chilena. La electricidad es una necesidad primaria, y por eso es que es tan importante que busquemos los mecanismos para bajar la tarifa, no aumentarla, pero no conforme con eso”.

“El gobierno tampoco ha sido claro respecto a cómo va a corregir. Recién dicen que van a bajar el año dos mil veintiséis el valor de las tarifas, y en el caso nuestro, en Aysén, eso es impresentable. Nosotros hemos emprendido acciones de fiscalización, oficios directos del ministerio de energía, y esto se tiene que corregir a la brevedad”, indicó el legislador.

El parlamentario, en su calidad de miembro de la Bancada Eléctrica, insistió en la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad y genere un plan de acción para una corrección inmediata de las tarifas y la devolución de los montos cobrados en exceso a las familias.