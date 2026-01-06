Dos jóvenes fallecieron por inmersión el fin de semana: En La Junta y Puerto Aysén

Dos hechos lamentables marcaron la agenda policial del fin de semana

en la región, en el primer caso un menor de edad falleció durante la

tarde del sábado mientras estaba junto a su familia en el Lago

Rosselot.

De acuerdo a los antecedentes preliminares recogidos por una emisora

local de La Junta, la victima estaba junto a otro menor nadando

cuando habría presentado problemas, lo que fue advertido por una

familiar quien logró rescatar a uno de ellos.

Sin embargo, el segundo niño lamentablemente no pudo ser rescatado

en ese momento, siendo Bomberos de la localidad quienes

consiguieron sacar el cuerpo sin vida del pequeño desde el lago, en el

sector de La Junta, comuna de Cisnes.

Puerto Aysén

Un segundo hecho, ocurrió el día domingo en Puerto Aysén donde un

adolescente de 17 años falleció mientras nadaba en el río Aysén.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Pedro Poblete, "la tarde de este

domingo se produjo un accidente en el sector La Puntilla de Puerto

Aysén, ubicado en la Ribera Sur, al término De la Villa Lomas de

Aysén, lugar donde producto del calor, varias personas se habían

acercado a bañarse a las aguas del río".

La víctima se encontraba junto a otros adolescentes a orillas del rio y

decide ingresar a las aguas, donde lamentablemente se registró la

tragedia. "Tres jóvenes, entre ellos, un adolescente de 17 años fue a

bañarse al río Aysén y lamentablemente, este joven desaparece en el

río luego de arrojarse para refrescarse y es rescatado por las personas

que se encontraban presentes en el lugar, lamentablemente sin

reacción", detalló el fiscal.

El fiscal Poblete, agregó que, "se activaron los protocolos de

emergencia, concurrió personal de Carabineros y del Servicio de

Asistencia Pública del SAMU, quienes lamentablemente no logran

reanimar a esta persona, constatando el fallecimiento en el lugar".