Dos jóvenes fallecieron por inmersión el fin de semana: En La Junta y Puerto Aysén

Dos hechos lamentables marcaron la agenda policial del fin de semana
en la región, en el primer caso un menor de edad falleció durante la
tarde del sábado mientras estaba junto a su familia en el Lago
Rosselot.
De acuerdo a los antecedentes preliminares recogidos por una emisora
local de La Junta, la victima estaba junto a otro menor nadando
cuando habría presentado problemas, lo que fue advertido por una
familiar quien logró rescatar a uno de ellos.
Sin embargo, el segundo niño lamentablemente no pudo ser rescatado
en ese momento, siendo Bomberos de la localidad quienes
consiguieron sacar el cuerpo sin vida del pequeño desde el lago, en el
sector de La Junta, comuna de Cisnes.
Puerto Aysén
Un segundo hecho, ocurrió el día domingo en Puerto Aysén donde un
adolescente de 17 años falleció mientras nadaba en el río Aysén.
De acuerdo a lo informado por el fiscal Pedro Poblete, "la tarde de este
domingo se produjo un accidente en el sector La Puntilla de Puerto
Aysén, ubicado en la Ribera Sur, al término De la Villa Lomas de
Aysén, lugar donde producto del calor, varias personas se habían
acercado a bañarse a las aguas del río".
La víctima se encontraba junto a otros adolescentes a orillas del rio y
decide ingresar a las aguas, donde lamentablemente se registró la
tragedia. "Tres jóvenes, entre ellos, un adolescente de 17 años fue a
bañarse al río Aysén y lamentablemente, este joven desaparece en el
río luego de arrojarse para refrescarse y es rescatado por las personas
que se encontraban presentes en el lugar, lamentablemente sin
reacción", detalló el fiscal.
El fiscal Poblete, agregó que, "se activaron los protocolos de
emergencia, concurrió personal de Carabineros y del Servicio de
Asistencia Pública del SAMU, quienes lamentablemente no logran
reanimar a esta persona, constatando el fallecimiento en el lugar".