Edelaysen ilumina punto estratégico de la Ruta 7 en Puerto Cisnes

06 de noviembre de 2025. Con el objetivo de mejorar la seguridad y visibilidad vial en uno de los

sectores más transitados de la Carretera Austral, Edelaysen junto a Grupo Saesa, inauguró la

nueva iluminación pública del kilómetro 32 del cruce de Puerto Cisnes, en el marco del programa

“Barrios con Energía” de la empresa eléctrica.

En tal sentido, el punto es considerado estratégico debido al constante flujo y estacionamiento de

camiones y vehículos, por lo que fue priorizado debido a su relevancia para la conectividad y

seguridad de los vecinos del sector, transportistas y turistas que visitan diariamente la zona.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo,

además de representantes de Carabineros de Chile y concejales de la comuna, se destacó el

trabajo conjunto entre Edelaysen y el municipio para impulsar iniciativas que aporten al bienestar

local.

De esta manera, Francisco Pavez, ejecutivo de Edelaysen destacó que: “Estamos muy contentos de

concretar esta nueva obra en Puerto Cisnes. Como Edelaysen, nuestro compromiso es seguir

mejorando los espacios públicos de la región, aportando con energía segura, eficiente y de calidad

a las comunidades que atendemos. Este tipo de proyectos demuestran que la seguridad también

se construye desde la colaboración y la cercanía”.

Por su parte, el alcalde Francisco Roncagliolo valoró la iniciativa y el impacto positivo que genera

para la comunidad esta iniciativa: “como alcalde de la comuna de Cisnes estoy muy contento por

este trabajo de colaborativo que hemos llevado a cabo junto a Edelaysen del Grupo Saesa. Se une

también a distintos proyectos que estamos desarrollando en conjunto dentro de la comuna como

la extensión de red desde La Junta hasta Raúl Marín Balmaceda y este punto para nosotros es

tremendamente importante porque es el cruce Cisnes, una parte neurálgica de la comuna, la

entrada sur del Parque Nacional Queulat, también es el acceso a la capital comunal Puerto Cisnes

y nos une también con Coyhaique y el resto de la región”.

El programa “Barrios con Energía” de Grupo Saesa se implementa desde el 2016 en distintas

localidades del sur del país, con el propósito de apoyar la iluminación de espacios públicos,

deportivos y comunitarios, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la calidad de vida en

las comunidades donde tiene presencia la eléctrica.

Finalmente, desde Edelaysen agradecieron a la Dirección de Vialidad por otorgar las autorizaciones

correspondientes para ejecutar la iniciativa, y al equipo de Secplan de la Municipalidad de Cisnes

por las gestiones y apoyo técnico que hicieron posible concretar este proyecto de iluminación en

beneficio de la comunidad.