Edelaysen realiza charla técnica sobre vehículo eléctrico a bomberos de Villa Amengual

La actividad permitió compartir conocimientos sobre el funcionamiento y operación segura

del auto eléctrico, fortaleciendo la colaboración entre la empresa y los voluntarios que

atienden emergencias en la Carretera Austral.

16 de octubre 2025.- Edelaysen realizó una charla informativa dirigida a los Bomberos de

Villa Amengual, con el objetivo de presentar el funcionamiento y características del

vehículo eléctrico con el que dispone la eléctrica en la zona. La instancia permitió resolver

dudas sobre su operación y protocolos de seguridad en caso de emergencias.

Durante la jornada, se destacó la disposición y compromiso de los voluntarios, quienes

cumplen la importante labor de atender emergencias a lo largo de la Carretera Austral,

especialmente en la zona norte de Aysén.

En ese sentido Francisco Pavez, jefe de zona de Edelaysen mencionó “para Edelaysen es

muy importante estrechar lazos con distintos actores de la comunidad. En ese sentido,

tuvimos una actividad muy nutritiva y gratificante con bomberos de la localidad de Villa

Amengual, donde pudimos nosotros dar cuenta de los componentes de un auto eléctrico y

cómo abordar distintas situaciones de emergencia de cara a cierto, a lo que va a ser la

temporada de estival, donde posiblemente turistas que vengan de otras partes del país

vengan con autos eléctricos. Por lo tanto, nosotros al conocer un poco más esta materia

creemos que es súper importante transmitirlo y como dije al principio fortalece también los

lazos que tenemos con bomberos”.

Así mismo Mauricio Güiza, Capitán de la brigada de bomberos de Villa Amengual destacó

“Interesante la capacitación que hemos recibido hoy día de los vehículos eléctricos,

debido a que Villa Amengual está ubicado justo en el centro de la carretera austral norte,

por lo que mayoría de emergencias que nos toca resolver son de carácter de accidente

automovilístico. Hasta el momento se ha visto un incremento en la cantidad de vehículos

eléctricos que van llegando a la región y es importante estar preparados para poder

resolver emergencias con ese tipo de vehículos”.

Con esta iniciativa, Edelaysen reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de

Aysén, impulsando la incorporación de nuevas tecnologías y fortaleciendo la preparación

ante los desafíos que trae la transición energética. La colaboración con Bomberos de Villa

Amengual refleja la convicción de que la innovación y la seguridad deben avanzar de la

mano de la comunidad.