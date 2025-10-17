Edelaysen realiza charla técnica sobre vehículo eléctrico a bomberos de Villa Amengual

La actividad permitió compartir conocimientos sobre el funcionamiento y operación segura
del auto eléctrico, fortaleciendo la colaboración entre la empresa y los voluntarios que
atienden emergencias en la Carretera Austral.
16 de octubre 2025.- Edelaysen realizó una charla informativa dirigida a los Bomberos de
Villa Amengual, con el objetivo de presentar el funcionamiento y características del
vehículo eléctrico con el que dispone la eléctrica en la zona. La instancia permitió resolver
dudas sobre su operación y protocolos de seguridad en caso de emergencias.
Durante la jornada, se destacó la disposición y compromiso de los voluntarios, quienes
cumplen la importante labor de atender emergencias a lo largo de la Carretera Austral,
especialmente en la zona norte de Aysén.
En ese sentido Francisco Pavez, jefe de zona de Edelaysen mencionó “para Edelaysen es
muy importante estrechar lazos con distintos actores de la comunidad. En ese sentido,
tuvimos una actividad muy nutritiva y gratificante con bomberos de la localidad de Villa
Amengual, donde pudimos nosotros dar cuenta de los componentes de un auto eléctrico y
cómo abordar distintas situaciones de emergencia de cara a cierto, a lo que va a ser la
temporada de estival, donde posiblemente turistas que vengan de otras partes del país
vengan con autos eléctricos. Por lo tanto, nosotros al conocer un poco más esta materia
creemos que es súper importante transmitirlo y como dije al principio fortalece también los
lazos que tenemos con bomberos”.
Así mismo Mauricio Güiza, Capitán de la brigada de bomberos de Villa Amengual destacó
“Interesante la capacitación que hemos recibido hoy día de los vehículos eléctricos,
debido a que Villa Amengual está ubicado justo en el centro de la carretera austral norte,
por lo que mayoría de emergencias que nos toca resolver son de carácter de accidente
automovilístico. Hasta el momento se ha visto un incremento en la cantidad de vehículos
eléctricos que van llegando a la región y es importante estar preparados para poder
resolver emergencias con ese tipo de vehículos”.
Con esta iniciativa, Edelaysen reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de
Aysén, impulsando la incorporación de nuevas tecnologías y fortaleciendo la preparación
ante los desafíos que trae la transición energética. La colaboración con Bomberos de Villa
Amengual refleja la convicción de que la innovación y la seguridad deben avanzar de la
mano de la comunidad.
