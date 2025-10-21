Edelaysen refuerza su compromiso con la seguridad con charlas informativas en Aysén y Coyhaique

Las actividades forman parte del programa “Mira Para Arriba” de Grupo Saesa, iniciativa

que promueve la prevención de riesgos eléctricos y la cultura del autocuidado en las

comunidades donde la empresa está presente.

20 de octubre de 2025. Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y promover el

uso seguro de la energía eléctrica, Edelaysen desarrolló una serie de charlas informativas

para empresas locales en las comunas de Aysén y Coyhaique, en el marco del programa

“Mira Para Arriba” de Grupo Saesa.

Durante estas instancias, trabajadores de diversas constructoras y empresas regionales

participaron en exposiciones orientadas a prevenir accidentes eléctricos y fomentar

conductas seguras en sus entornos laborales y cotidianos. Las actividades abordaron

temáticas como la importancia del respeto a las zonas de seguridad, la identificación de

riesgos asociados al trabajo en altura y el rol del autocuidado como herramienta clave

para evitar incidentes.

“Para Edelaysen, la seguridad es un compromiso permanente que se refleja en acciones

concretas. Con Mira Para Arriba buscamos educar y sensibilizar a las personas sobre los

riesgos eléctricos, entregando herramientas prácticas para prevenir accidentes y proteger

vidas”, señaló María de los Ángeles Gajardo, jefa de Servicio al Cliente de Edelaysen.

Además de las charlas, el programa ha tenido presencia en espacios radiales y

actividades comunitarias en la Región de Aysén, donde se ha difundido información

preventiva y se ha invitado a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca construir

una región más segura y consciente del uso responsable de la energía.

El programa “Mira Para Arriba”, impulsado por Grupo Saesa, tiene como propósito educar

y concientizar sobre los riesgos eléctricos, promoviendo la seguridad en hogares,

empresas y espacios públicos, reafirmando así el compromiso del grupo con el bienestar

y desarrollo seguro de las comunidades del sur de Chile.