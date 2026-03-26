Embarcación de Los Lagos es sorprendida extrayendo recursos no autorizados en el acuerdo de zonas contiguas

Durante una fiscalización entre personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la región de Aysén y de la Armada de Chile en zona de pesca en el Canal Carrera del Chivato, se controló a una embarcación proveniente de la región de Los Lagos extrayendo recursos ilegalmente.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén, comentó: “Cuando realizamos el control, la nave, proveniente de la región vecina, a pesar de contar con autorización para trabajar en la zona contigua, tenía a bordo recursos que no están en este acuerdo. Lo recursos autorizados son únicamente los erizos, almeja y luga roja. Hacemos el llamado a la responsabilidad y a respetar las zonas de pesca que están establecidas, con el fin de resguardar la sustentabilidad de los recursos”.

Se incautó un total de 2.049 kilos de choro zapato en poder del infractor a disposición de lo que ordene el Juez y se cursó una citación al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.