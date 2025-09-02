Emprendedoras de O’Higgins se capacitan en contabilidad básica

Con el objetivo de fortalecer los negocios locales, la oficina de Fomento del municipio de O’Higgins organizó una capacitación de contabilidad básica dirigida a emprendedoras de la comuna. La actividad se desarrolló durante la tercera semana de agosto, del lunes 18 al viernes 22, en jornadas de tres horas diarias.

Un total de 10 emprendedoras participaron activamente en el curso, demostrando un alto compromiso con el crecimiento de sus proyectos. La capacitación, a cargo de la contadora Lorena Díaz, abordó temas clave para la gestión financiera de un negocio, como la declaración de impuestos, el Formulario 29, la declaración de la renta y la creación de empresas con personalidad jurídica.

Además, se trataron aspectos fundamentales de las finanzas personales de cada negocio, incluyendo la estructura de costos, el balance presupuestario, el flujo de caja y la planificación de ventas. Esta iniciativa busca entregar herramientas concretas para que las emprendedoras puedan tomar decisiones informadas y mejorar la sustentabilidad de sus emprendimientos.