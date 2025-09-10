Empresa aysenina pone en valor rol de la Mujer en el rubro de la construcción

Un gran proyecto habitacional es el que desarrolla por estos meses la

empresa “Bellavista” de Puerto Aysén, entidad encargada de ejecutar

las 103 viviendas, correspondiente a tres comités que pronto verán sus

casas finalizadas.

El complejo habitacional lleva gran avance en relación al contrato

establecido, lo cual se debe al empeño y dedicación de cada uno de los

trabajadores, donde un porcentaje importante tanto del área

administrativa como en terreno corresponde a mujeres.

Esto último es algo que pusieron en valor desde la constructora,

“particularmente es una práctica que la constructora Bellavista lleva ya

hace un buen tiempo y en este proyecto particularmente le puedo

comentar que ha sido bastante positivo el aporte de las trabajadoras

dentro del avance y dentro de lo que lleva una relación laboral”, señaló

Héctor Sánchez, profesional residente de la obra de la empresa

Bellavista.

En su reciente visita a los trabajos de más de cien casas que construye

esta empresa en Puerto Aysén, la Seremi de Vivienda y Urbanismo,

Paulina Ruz, también tuvo palabras para destacar la notoria

incorporación de mujeres en estas obras.

“Y son 15 mujeres actualmente en obra que, claro, si uno lo ve en

proporción de los 127 trabajadores, quizás no es tanto, pero sí

cada vez ha ido aumentando más el trabajo de la mujer como

fuerza laboral en este tipo de obra que es algo que también a

nosotros nos gratifica. En definitiva, el Ministerio de Vivienda y

Urbanismo no solamente se preocupa por la política habitacional y

urbana, sino que también somos un reactivador de la economía

local y saber que hay gente que está trabajando, que hay

bastantes mujeres trabajando en la obra, también permite

reactivar la economía y llegar con trabajo al hogar, así que es algo

que nosotros valoramos”.

Gabriela Suarez, es una de las trabajadoras de la empresa

Bellavista, quien lleva ya más de cuatro años en el rubro de la

construcción junto a esta entidad local y se mostró feliz de estar

aquí junto a otras mujeres desarrollando su labor.

“Para mí ha sido gratificante trabajar junto con un equipo

bastante destacado porque todo el personal se destaca muy bien

por su dedicación, compromiso y profesionalismo. Además, no

solamente todo lo que es el grupo del personal que está dentro de

la constructora, igual es importante destacar la participación

femenina, que somos hartas mujeres que trabajamos acá hoy en

día, alrededor de 15 y eso es muy significativo. Además, relevar la

dedicación que cada una tiene para participar en este proyecto

tan importante para estas 103 familias”.

El trabajo en equipo, el buen desempeño tanto en labores

administrativas como en terreno, la disponibilidad al trabajo, a las

coordinaciones, al avance en pro de la comunidad, es algo que

destacan desde la constructora Bellavista en cada una de las

mujeres que aquí laboran. Esto sin dejar de reconocer el aporte

de los varones y de quienes a diario contribuyen a que una

empresa local destaque, en este caso, el rubro de la construcción.