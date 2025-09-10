Empresa aysenina pone en valor rol de la Mujer en el rubro de la construcción

Un gran proyecto habitacional es el que desarrolla por estos meses la
empresa “Bellavista” de Puerto Aysén, entidad encargada de ejecutar
las 103 viviendas, correspondiente a tres comités que pronto verán sus
casas finalizadas.
El complejo habitacional lleva gran avance en relación al contrato
establecido, lo cual se debe al empeño y dedicación de cada uno de los
trabajadores, donde un porcentaje importante tanto del área
administrativa como en terreno corresponde a mujeres.
Esto último es algo que pusieron en valor desde la constructora,
“particularmente es una práctica que la constructora Bellavista lleva ya
hace un buen tiempo y en este proyecto particularmente le puedo
comentar que ha sido bastante positivo el aporte de las trabajadoras
dentro del avance y dentro de lo que lleva una relación laboral”, señaló
Héctor Sánchez, profesional residente de la obra de la empresa
Bellavista.
En su reciente visita a los trabajos de más de cien casas que construye
esta empresa en Puerto Aysén, la Seremi de Vivienda y Urbanismo,
Paulina Ruz, también tuvo palabras para destacar la notoria
incorporación de mujeres en estas obras.
“Y son 15 mujeres actualmente en obra que, claro, si uno lo ve en
proporción de los 127 trabajadores, quizás no es tanto, pero sí
cada vez ha ido aumentando más el trabajo de la mujer como
fuerza laboral en este tipo de obra que es algo que también a
nosotros nos gratifica. En definitiva, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo no solamente se preocupa por la política habitacional y
urbana, sino que también somos un reactivador de la economía
local y saber que hay gente que está trabajando, que hay
bastantes mujeres trabajando en la obra, también permite
reactivar la economía y llegar con trabajo al hogar, así que es algo
que nosotros valoramos”.
Gabriela Suarez, es una de las trabajadoras de la empresa
Bellavista, quien lleva ya más de cuatro años en el rubro de la
construcción junto a esta entidad local y se mostró feliz de estar
aquí junto a otras mujeres desarrollando su labor.
“Para mí ha sido gratificante trabajar junto con un equipo
bastante destacado porque todo el personal se destaca muy bien
por su dedicación, compromiso y profesionalismo. Además, no
solamente todo lo que es el grupo del personal que está dentro de
la constructora, igual es importante destacar la participación
femenina, que somos hartas mujeres que trabajamos acá hoy en
día, alrededor de 15 y eso es muy significativo. Además, relevar la
dedicación que cada una tiene para participar en este proyecto
tan importante para estas 103 familias”.
El trabajo en equipo, el buen desempeño tanto en labores
administrativas como en terreno, la disponibilidad al trabajo, a las
coordinaciones, al avance en pro de la comunidad, es algo que
destacan desde la constructora Bellavista en cada una de las
mujeres que aquí laboran. Esto sin dejar de reconocer el aporte
de los varones y de quienes a diario contribuyen a que una
empresa local destaque, en este caso, el rubro de la construcción.