Empresa pesquera deberá pagar más de 300 millones por descarte no autorizado durante faenas de pesca

La Corte Suprema confirmó un fallo a favor de Sernapesca por un caso de descarte no autorizado de merluza de cola ejecutado por la Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A (EMDEPES S.A).

Los hechos constituyen una infracción al artículo 40 C de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) por descarte no autorizado de merluza de cola durante faenas de pesca realizadas por la nave UNZEN, por lo que la máxima corte condenó a la empresa al pago de una multa de 4.747 UTM.

La infracción fue detectada mediante la revisión de datos del sistema de registro de imágenes (DRI) instalados a bordo de la nave UNZEN, en el marco del sistema de fiscalización remota que Sernapesca mantiene para el monitoreo del descarte. Los registros constataron acciones de descarte de ejemplares de merluza de cola sin contar con autorización para ello.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén, destacó lo resuelto por la Corte Suprema: “Este fallo es muy importante porque reafirma la solidez del actuar de Sernapesca. Somos un organismo fiscalizador y nuestra principal labor es asegurar el cumplimiento de la ley. Valoramos el uso de tecnología como apoyo de nuestra labor, pudiendo realizar fiscalizaciones remotas que nos permiten detectar y acreditar infracciones”.