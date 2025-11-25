Empresas Bahamonde fue reconocida por INACAP Coyhaique como actor clave a nivel regional por su aporte a la sostenibilidad

Hasta Coyhaique se trasladó Empresas Bahamonde y en específico a la sede de INACAP,

lugar donde fue partícipe de una instancia que premió a cuatro “agentes de cambio” por

su aporte a la sostenibilidad.

Durante la actividad, se entregó un reconocimiento a Damaris Villalobos (estudiante

destacado), Felipe Peldoza (docente destacado), Carlo Ghisoni (administrativo destacado)

y a Empresas Bahamonde, un actor clave regional.

El gestor de Vinculación con el Medio e Innovación, Carlos Rodríguez, explicó los detalles

de esta instancia. “Hemos desarrollado una jornada de sostenibilidad, en la que hemos

querido reconocer a los actores clave tanto internos como externos en la sostenibilidad

que es un concepto, un valor muy apreciado por INACAP”, dijo.

Complementando con que “lo tenemos muy inscrito en todos nuestros programas de

estudio, en toda la relación con nuestros estudiantes y en este día especial quisimos

reconocer a un estudiante, a un docente, a un administrativo y también a un actor clave

externo”.

En cuanto a las razones de por qué se eligió a Empresas Bahamonde, aseguró que

“pensamos desde un principio en empresas Bahamonde porque es una empresa con la

que hemos trabajado, con la que hemos desarrollado alguna experiencia y sabemos su

compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad”.

Por su parte, Bárbara Weisser, encargada de Medio Ambiente de Empresas Bahamonde y

quien recibió el premio, expresó sus agradecimientos con INACAP sede Coyhaique,

señalando además que se trató de una instancia “fructífera, debido a que pudimos ser

partícipes de una charla sobre energías renovables, impartida por Patricio Campos,

profesional del CIEP”.

Asimismo, aseveró que “somos conscientes de la importancia de vivir en un mundo más

sustentable y aportamos a ello desde nuestra labor en gestión de residuos, innovando con

proyectos que van en línea con la sostenibilidad”.