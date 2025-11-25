Empresas Bahamonde fue reconocida por INACAP Coyhaique como actor clave a nivel regional por su aporte a la sostenibilidad

Hasta Coyhaique se trasladó Empresas Bahamonde y en específico a la sede de INACAP,
lugar donde fue partícipe de una instancia que premió a cuatro “agentes de cambio” por
su aporte a la sostenibilidad.
Durante la actividad, se entregó un reconocimiento a Damaris Villalobos (estudiante
destacado), Felipe Peldoza (docente destacado), Carlo Ghisoni (administrativo destacado)
y a Empresas Bahamonde, un actor clave regional.
El gestor de Vinculación con el Medio e Innovación, Carlos Rodríguez, explicó los detalles
de esta instancia. “Hemos desarrollado una jornada de sostenibilidad, en la que hemos
querido reconocer a los actores clave tanto internos como externos en la sostenibilidad
que es un concepto, un valor muy apreciado por INACAP”, dijo.
Complementando con que “lo tenemos muy inscrito en todos nuestros programas de
estudio, en toda la relación con nuestros estudiantes y en este día especial quisimos
reconocer a un estudiante, a un docente, a un administrativo y también a un actor clave
externo”.
En cuanto a las razones de por qué se eligió a Empresas Bahamonde, aseguró que
“pensamos desde un principio en empresas Bahamonde porque es una empresa con la
que hemos trabajado, con la que hemos desarrollado alguna experiencia y sabemos su
compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad”.
Por su parte, Bárbara Weisser, encargada de Medio Ambiente de Empresas Bahamonde y
quien recibió el premio, expresó sus agradecimientos con INACAP sede Coyhaique,
señalando además que se trató de una instancia “fructífera, debido a que pudimos ser
partícipes de una charla sobre energías renovables, impartida por Patricio Campos,
profesional del CIEP”.
Asimismo, aseveró que “somos conscientes de la importancia de vivir en un mundo más
sustentable y aportamos a ello desde nuestra labor en gestión de residuos, innovando con
proyectos que van en línea con la sostenibilidad”.
