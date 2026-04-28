EMPRESAS SURAY Y BUSES BELÉN VOLVERÁN A SU TARIFA HABITUAL TRAS SUMARSE A COMPENSACIONES DEL PLAN CHILE SALE ADELANTE

· Ambas empresas suman alrededor de 30 frecuencias de viaje al día, de lunes a viernes en el recorrido más transitado de la región. La reposición de sus tarifas beneficiará a cerca de 800 personas diariamente. Retorno a la tarifa habitual se concretará dentro de la semana.

Lunes 27 de abril de 2026.- Luego que las empresas Suray y Buses Belén anunciaran el alza de sus tarifas a mediados de abril, como respuesta al alza en el valor de los combustibles, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de su secretaría regional, realizó la gestión con ambas operadoras de transporte regional para informarles de los beneficios del Plan Chile Sale Adelante y sus detalles. Mediante este trabajo, las empresas decidieron hacer su postulación y así retomar sus tarifas vigentes hasta marzo, durante esta semana.

Dentro de las características de esta medida de Gobierno, destaca el programa de compensación para transportistas, que ya han beneficiado a 350 personas del rubro en Aysén, donde se cuentan operadores de taxis en sus distintas modalidades, transporte escolar y también el transporte rural, clasificación en la que ambas empresas pueden ser beneficiadas a través de la gestión del beneficio.