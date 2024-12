En Aysén: nuevo caso de denuncia por acoso y maltrato laboral que termina en desvinculación

La profesional, desvinculada arbitrariamente de la Segegob Aysén, ya hizo la denuncia a la Contraloría General de la República y está dispuesta a ser reincorporada, pero con un traslado a otra región del país.

Como un caso de “persecución política” ha calificado la ANEF Aysén la desvinculación de la periodista socialista Paulina Schwaner, encargada de comunicaciones de la Segegob Aysén, luego de haber denunciado por acoso y maltrato laboral, en julio pasado, a la entonces seremi de Gobierno, la también socialista Tatiana Plá, quien fue removida de su cargo el 2 de agosto del presente año.

“Creemos que lo que está sucediendo con la funcionaria Paulina Schwaner es un hecho fehaciente de persecución política, debido a que esta desvinculación se da en un contexto totalmente arbitrario e irregular, durante un sumario administrativo en curso en contra de la exseremi Tatiana Plá, y luego de que la periodista haya denunciado acoso y maltrato laboral en julio pasado, es decir, se ejerce un castigo y una represalia política en su contra por haber denunciado a una autoridad de su mismo partido político” aseveró Yessica Almonacid, presidenta de la Anef Aysén.

“Una de las razones que se esgrimieron para no prorrogar la contrata de Paulina Schwaner fue que ella era una profesional de confianza de la autoridad renunciada (Tatiana Plá) y que al no estar más Plá, el Ministerio Secretaría General de Gobierno pierde la confianza en la funcionaria. Ese es un argumento totalmente falaz porque sabemos que, incluso en la actualidad, hay muchos funcionarios/as de gobierno que han sido contratados/as en otras administraciones y que no han sido desvinculados por una pérdida de confianza. Además, dentro del MSGG, hay otros cargos que también son de ”confianza de la autoridad renunciada”, afirmó Yessica Almonacid.

La Anef señaló que el Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG), a nivel nacional, desvinculó solo a dos funcionarias, ambas mujeres y ambas denunciantes de maltrato y acoso laboral. “La señal que está entregando el MSGG es que no protege a las y los funcionarios que denuncian por acoso, hostigamiento o maltrato laboral, vulnerando sus derechos y garantías de indemnidad, señal que no va en consonancia con la Ley Karin, promulgada por el presidente Gabriel Boric, y que contraviene incluso la ley 21.592 -de octubre de 2024- que tiene como objetivo proteger a quienes denuncian actos de corrupción, faltas administrativas o disciplinarias, protegiéndolos contra represalias” enfatizó la presidenta de la Anef Aysén.

Antecedentes del caso

La periodista socialista Paulina Schwaner llegó el 1 de octubre de 2023 a hacerse cargo de las comunicaciones en la Segegob Aysén. Por alrededor de cuatro meses, la relación con la renunciada seremi, Tatiana Plá, fue buena, logrando incluso buenas apariciones en prensa y en redes sociales. Posteriormente, y ya bastante incómoda por el clima laboral hostil y hostigador -aunque pudiendo conversarlo previamente con la misma Tatiana Plá y, después, en las instancias políticas y partidarias del PS, sin éxito y sin un cambio de actitud de parte de Plá- la periodista Paulina Schwaner activó el protocolo MALS del Ministerio Secretaría General de Gobierno, denunciando a la entonces seremi Tatiana Plá, por acoso y maltrato laboral, el 8 de julio de 2024.

Días antes, el 3 de julio de 2024, Paulina recurrió a la Mutual de Seguridad de Coyhaique, donde la atendió el doctor Jorge Videla, quien le diagnostica un trastorno de adaptación -es decir un estrés sostenido en el tiempo- le da medicación y la deriva a psicoterapia con psiquiatra y psicólogo. Semanas después, la Mutual de Seguridad resuelve, el 22 de julio de 2024, que la enfermedad de Paulina es una enfermedad laboral y que su jefatura, Tatiana Plá, era una jefatura disfuncional y hostil. Paulina estuvo con licencia médica psiquiátrica, emitida por la Mutual de Seguridad, desde el 3 de julio al 12 de agosto de 2024 y se reintegró a sus funciones laborales una vez finalizada la licencia.

Luego de la denuncia por acoso y maltrato laboral en contra de la entonces seremi de Gobierno, realizada por dos funcionarios de la Segegob Aysén -Paulina Schwaner y otro funcionario de confianza de Tatiana Plá- se activó el protocolo MALS del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y se designó a una fiscal del MSGG, quien comenzó una investigación sumaria, que después cambió a sumario administrativo. Luego de escuchar los testimonios de los denunciantes, la fiscal tomó declaraciones a todas y todos los funcionarios de la Segegob Aysén quienes, en un 80%, respaldaron la denuncia de sus colegas, afirmando que, efectivamente, Tatiana Plá presentaba conductas hostigadoras y maltratadoras hacia ellas y ellos. Debido a todos estos antecedentes, el 2 de agosto de 2024 -desde el nivel central- a Tatiana Plá le piden la renuncia al cargo de seremi de Gobierno de Aysén. Actualmente, el sumario administrativo en contra de Tatiana Plá aún está en curso y se presume que podría haber una sanción resolutoria en su contra a fines de diciembre de 2024.