En el marco del Plan Nacional de Búsqueda: Gobierno entrega las primeras carpetas de calificación a familiares de detenidos desaparecidos en la región de Aysén

detenidos desaparecidos en la región de Aysén

La entrega de carpetas calificación busca reconstruir la memoria y avanzar hacia la

verdad y la justicia.

En una solemne y emotiva ceremonia realizada en dependencias de la Corte de

Apelaciones de Coyhaique, se llevó a cabo la entrega de 3 carpetas de calificación a

familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política ocurridas en la Región

de Aysén durante la dictadura civil militar (1973-1990). Instancia que contó con la

presencia de autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial regional

Jorge Díaz Guzmán, además de representantes de la Agrupación de Derechos Humanos,

del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) y del Jefe Regional del Instituto

Nacional de Derechos Humanos de la región de Aysén.

Cabe mencionar que las carpetas de calificación son archivos que contienen

documentación oficial sobre víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante

la dictadura, como antecedentes personales, testimonios e informes gestionadas por

la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación

y Reconciliación, y que en esta oportunidad fueron entregadas a los familiares de Sergio

Alejandro Riffo Ramos y de Moisés Ayanao Montoya.

El delegado presidencial regional Jorge Díaz destacó la relevancia de esta ceremonia

señalando que “para nuestro Gobierno esta ceremonia de entrega de carpetas a

familiares de víctimas de la violencia política ocurrida a partir de 1973 previo a esta fecha

que nos recuerda precisamente el quiebre institucional, un golpe de Estado en nuestro

país, víctimas de la intolerancia política y hoy día cuando nosotros como sociedad estamos

viviendo precisamente una jornada cívica lo que nos llama a reflexionar es que la

democracia es la única fórmula de convivencia civilizada entre los connacionales, la

sociedad democrática garantiza precisamente el respeto irrestricto a los derechos

humanos, por lo tanto esta política pública impulsada por el Presidente Boric lo que hace

es precisamente por una parte entregar consuelo, verdad, justicia, reparación y al mismo

valorar que solo en democracia es posible respetar de manera irrestricta los derechos

humanos”.

Por su parte, Javiera Riffo, familiar de Sergio Riffo Ramos se refirió al significado que tiene

para ella contar con este documento indicando que “la verdad es que estoy sumamente

conmovida, es una instancia muy significativa para el reconocimiento de la memoria, para

la construcción de un país mejor para la búsqueda de Justicia, la verdad es que yo lo

recibo de forma simbólica porque hay hartos documentos de estos que he visto por mi

familia, ´porque mi tío Sergio Alejandro Riffo Ramos ha estado en la familia desde que soy

pequeñita y la verdad que venir a recibirla aparte de ver todos los documentos existentes,

de armar historia es también una forma de reconocerla de decir que vamos a seguir

luchando, que vamos a seguir en la búsqueda y que siempre vamos a ir adelante por el

respeto de los derechos humanos, por la igualdad y la reparación”.