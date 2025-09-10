En el marco del Plan Nacional de Búsqueda: Gobierno entrega las primeras carpetas de calificación a familiares de detenidos desaparecidos en la región de Aysén

La entrega de carpetas calificación busca reconstruir la memoria y avanzar hacia la

verdad y la justicia.

En una solemne y emotiva ceremonia realizada en dependencias de la Corte de

Apelaciones de Coyhaique, se llevó a cabo la entrega de 3 carpetas de calificación a

familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política ocurridas en la Región

de Aysén durante la dictadura civil militar (1973-1990). Instancia que contó con la

presencia de autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial regional

Jorge Díaz Guzmán, además de representantes de la Agrupación de Derechos Humanos,

del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) y del Jefe Regional del Instituto

Nacional de Derechos Humanos de la región de Aysén.

Cabe mencionar que las carpetas de calificación son archivos que contienen

documentación oficial sobre víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante

la dictadura, como antecedentes personales, testimonios e informes gestionadas por

la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación

y Reconciliación, y que en esta oportunidad fueron entregadas a los familiares de Sergio

Alejandro Riffo Ramos y de Moisés Ayanao Montoya.

El delegado presidencial regional Jorge Díaz destacó la relevancia de esta ceremonia

señalando que “para nuestro Gobierno esta ceremonia de entrega de carpetas a

familiares de víctimas de la violencia política ocurrida a partir de 1973 previo a esta fecha

que nos recuerda precisamente el quiebre institucional, un golpe de Estado en nuestro

país, víctimas de la intolerancia política y hoy día cuando nosotros como sociedad estamos

viviendo precisamente una jornada cívica lo que nos llama a reflexionar es que la

democracia es la única fórmula de convivencia civilizada entre los connacionales, la

sociedad democrática garantiza precisamente el respeto irrestricto a los derechos

humanos, por lo tanto esta política pública impulsada por el Presidente Boric lo que hace

es precisamente por una parte entregar consuelo, verdad, justicia, reparación y al mismo

valorar que solo en democracia es posible respetar de manera irrestricta los derechos

humanos”.

Por su parte, Javiera Riffo, familiar de Sergio Riffo Ramos se refirió al significado que tiene

para ella contar con este documento indicando que “la verdad es que estoy sumamente

conmovida, es una instancia muy significativa para el reconocimiento de la memoria, para

la construcción de un país mejor para la búsqueda de Justicia, la verdad es que yo lo

recibo de forma simbólica porque hay hartos documentos de estos que he visto por mi

familia, ´porque mi tío Sergio Alejandro Riffo Ramos ha estado en la familia desde que soy

pequeñita y la verdad que venir a recibirla aparte de ver todos los documentos existentes,

de armar historia es también una forma de reconocerla de decir que vamos a seguir

luchando, que vamos a seguir en la búsqueda y que siempre vamos a ir adelante por el

respeto de los derechos humanos, por la igualdad y la reparación”.

Mientras que el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro relevó

este ejercicio de memoria manifestando que “no es solo un deber del Estado, sino que el

cumplimiento de un compromiso con los familiares, con las y los familiares que han

sostenido la búsqueda de sus detenidos desaparecidos, de sus familiares que fueron

violados en sus derechos humanos y en este sentido hoy día como Estado damos esta

muestra de asumir de manera simbólica parte de la responsabilidad, pero con un

compromiso férreo con la verdad, con la entrega de esta información, un compromiso

férreo con la Justicia para seguir avanzando en este Plan de Búsqueda para entregar

verdaderas garantías de no repetición en un contexto en que se relativizan los derechos

humanos y hay una corriente negacionista, como seremi de Justicia y Derechos Humanos

vamos a seguir avanzando en esta política pública permanente que dispuso el Presidente

de la República Gabriel Boric, acompañando a los familiares y avanzando por más verdad,

más memoria, más justicia y en establecer garantías de no repetición”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, María Erita

Vera señaló que “es una instancia muy importante sobre todo para los familiares de las

víctimas de desaparición forzada y ejecutados políticos como también el poder recibir de

manos de la autoridad la carpeta con la calificación de su familiar como víctima de la

represión de estado vivida en nuestro país entre los años 1973 y 1990”.

Finalmente, cabe señalar que, desde junio de este año, las familias podrán solicitar una

copia de las carpetas mediante un formulario electrónico en el sitio web del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, siendo ésta una iniciativa que busca garantizar la

transparencia y fortalecer la memoria histórica, reconociendo la lucha sostenida de las

familias y organizaciones que han trabajado por la verdad y la justicia durante décadas.