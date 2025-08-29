En emocionante partido Colegio Alborada gana regional de Basquetbol al liceo San José U.R.

En un partido electrizante, el Colegio Alborada se impuso al Liceo San

José UR de Puerto Aysén en la final regional de básquetbol varones. El

encuentro, que se jugó en el gimnasio IND de Puerto Aysén, contó con

la presencia de la barra de ambos establecimientos, que animaron a

sus respectivos equipos hasta el último instante.

El partido fue emocionante de principio a fin, con ambos equipos

luchando por la victoria, ya que, en esta fase del regional escolar,

quien gana pasa ahora a la etapa nacional, que pronto se jugará en el

norte del país. Puesto que ganó el colegio Alborada cuando en la

cancha iban punto a punto con el liceo San José.

Silvio Guerrero, parte del equipo técnico del colegio Alborada, se

refería al positivo resultado obtenido por los jóvenes, “contento con el

resultado, contento con la entrega a los muchachos, que es lo

principal. Como les comentaba a los colegas, yo me sumé hace 3

semanas a trabajar con los muchachos, me llamaron para que pueda

trabajar con ellos, así es que feliz con la entrega, fue a un partido

dificilísimo, contra Aysén siempre. Fuimos de menos a más, así que

gracias a Dios nos pudimos llevar el triunfo”.

En tanto, Salvador Ortiz, integrante del equipo ganador, señaló,

“mucha alegría, la verdad, porque trabajamos muy duro para esto.

También como aplazaron la final, pero igual muy felices con el

resultado. Nos dimos cuenta de que todo el trabajo valía la pena y nos

vamos muy felices al siguiente viaje. Este partido estuvo muy difícil,

con muy buenos jugadores, nos costó, los triples, los rebotes, los

juegos abajo, pero igual se pudo lograr”.

Alejandro Vera, director técnico del equipo del liceo San José, evaluaba

el desempeño de sus jugadores en este campeonato regional de

basquetbol escolar.

“Estuvo lindo, la verdad, veíamos que iba a pasar este partido en la en

la fase regular de este mismo campeonato que se hizo en junio y ahí

se tuvo que suspender por premergencia ambiental. La verdad que

jugamos también un partido muy peleado en donde el resultado fue a

favor nuestro por cuatro, seis puntos, no me acuerdo. Sabíamos que

ahora íbamos a encontrarnos con un partido muy duro, muy parejo.

Empezamos muy bien el primer cuarto, sacamos una ventaja bastante

amplia, pero en el baloncesto tú te descuidas dos minutos y te pueden

empatar o pasar arriba y fue lo que sucedió. La verdad que los chicos

hicieron tremendo esfuerzo, no hay nada que reprocharles”.

Por su parte, Marcelo Rosso, con gran emoción relataba que lo dieron

todo en la cancha, pero no lograron triunfar en esta oportunidad. “Sin

duda tuvimos el chance, queríamos repetir la oportunidad de volver a

ganar y siento que no sé, nos desconcentramos en algún momento,

pero le pusimos garra a todo y a pesar del resultado estoy muy feliz de

poder jugar de haber llegado hasta acá con mis compañeros”.