En plena ejecución obras para pavimentación de Ruta 7 Sur

Con una inversión que supera los 40 mil millones de pesos del MOP, la empresa Conpax desarrolla las faenas para la pavimentación de 17 kilómetros en el tramo Confluencia–Puente Chacabuco, sector El Manzano, en el norte de Cochrane.

En plena ejecución están las obras para la pavimentación de 17 kilómetros del Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 Sur, con una inversión que supera los 40 mil millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Así lo constató el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, quien recorrió las faenas que ejecuta la empresa Conpax, en el tramo Confluencia–Puente Chacabuco, sector El Manzano, en el norte de Cochrane, entre los años 2025 y 2027.

Este proyecto facilitará la conexión desde y hacia localidades del sur de la Región de Aysén, como Cochrane, Tortel y Villa O´Higgins, mejorando la seguridad y condiciones de desplazamiento de personas y carga.

“Estamos en la Ruta 7, en el sector que se está interviniendo con un contrato de más de 44 mil millones de pesos, entre la Confluencia del río Baker con el Neff, y el puente Chacabuco. Se está preparando el espacio para la pavimentación, con modificación de curvas, instalación de alcantarillas nuevas y vemos cómo está avanzando. Esto es progreso con infraestructura habilitante, para que la gente de Aysén viva mejor e incentivemos el turismo y otras actividades económicas que se puedan desarrollar en esta parte de la Patagonia Aysén”, indicó Jorge Díaz.

Entre los trabajadores, Patricio Contreras, capataz de movimiento de tierra, indicó que se realiza desplazamiento de rocas e instalación de alcantarillas, para continuar con movimientos de mayor envergadura.

“En este momento se está trabajando con el pica pica para el retiro de roca. Llevo dos meses acá en la Patagonia, con gente amable, uno se siente bien acá y es una experiencia que no había vivido, construyendo esta ruta. Acá vienen hartos turistas y una buena carretera significa más turistas y mayor estabilidad para la gente de acá”, explicó.

El Delegado Presidencial Regional reafirmó que esta obra contribuirá además a fortalecer el rubro turístico local y regional.

“Este es un tramo estratégico de esta ruta porque es la aproximación al parque Patagonia, uno de los productos turísticos más apetecidos por los turistas que llegan a esta región. Al mismo tiempo, estamos avanzando en la calidad de la conectividad para los pobladores de Cochrane y para quienes piensan invertir en esta región, sepan y tengan certeza que la Ruta 7 se sigue pavimentando en el Gobierno del Presidente Boric”, concluyó.

La construcción exige, en ocasiones, interrumpir el tránsito y, en otros momentos, esperas puntuales. Para todos los efectos se trabajará por sub-tramos para favorecer la continuidad de tráfico. El tránsito se ordena mediante semáforos o a través de personas que hacen el control adecuado de las detenciones y del paso de los vehículos.