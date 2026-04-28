Escuela de Lenguaje Kalem obtiene certificación ambiental de Excelencia SNCAE

La Escuela de Lenguaje Kalem ha obtenido la Certificación Ambiental en nivel de Excelencia del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), reconocimiento que destaca el compromiso sostenido del establecimiento con la educación ambiental y el desarrollo de prácticas sustentables desde la primera infancia.

Este logro es el resultado de un trabajo constante que se ha integrado de manera transversal en el proceso educativo, a través de iniciativas como la implementación de huertos escolares, prácticas de compostaje y diversas actividades orientadas a fomentar el cuidado del medio ambiente en niños y niñas.

En el marco de este hito, se realizó además una significativa ceremonia en la que los estudiantes recibieron las banderas ambientales, símbolo que representa este reconocimiento y el compromiso de toda la comunidad educativa con el entorno.