Escuela Litoral de Aysén única en sumarse a investigación del programa “Científicos de la Basura” de la UC del Norte

Llevan más de 14 años como establecimiento de educación

básica trabajando junto a la universidad

Un estrecho lazo une a la escuela Litoral Austral de Puerto Aysén y a la

Universidad Católica del Norte, ya que, por más de una década se han

realizado acciones y actividades que buscan reforzar el cuidado al

medio ambiente.

La UC del Norte, a través de su programa de ciencia participativa

“Científicos de la Basura”, ha ejecutado diversas iniciativas con los

estudiantes, no solo de Chile, sino que también, de otras zonas de

Latinoamérica.

“Nosotros como programa nacimos el 2008 y la escuela Litoral Austral

ha estado participando con nosotros como colaboradores desde el año

2010 aproximadamente. Actualmente estamos en el marco del

Segundo Muestreo Internacional de la Macrobasura en Playas de Arena

y justamente este año implementamos una nueva etapa en nuestro

muestreo e investigación, que es, la etapa de hacer planes de acción.

Así, el conocimiento que generamos también tiene influencia en

promover estos planes de acción, permitiendo la comunicación efectiva

de los resultados del muestreo a nivel local. Es así que, nuestro equipo

ha estado visitando a distintos colaboradores de Latinoamérica, como,

por ejemplo, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, norte de

Chile y ahora aquí en el sur de Chile, visitando a Berta y sus

estudiantes de la escuela Litoral Austral”, señaló, Josefa Araya

Campano, investigadora del programa de ciencias “Científicos de la

Basura” de la UC del Norte.

Josefa Araya junto a la profesora Berta Molina y los estudiantes que

forman parte del taller de ecología de la escuela Litoral Austral,

realizaron una nueva actividad en terreno, esta vez, en Bahía

Acantilada. En el lugar, pudieron verificar la presencia de varios

artículos plásticos, muchos de ellos provenientes de la industria

acuícola. “La mayor parte de la basura que encontramos en la playa,

corresponde a los plásticos, eso hay que decirlo, se ha mantenido en el

tiempo, pero no ha disminuido ha aumentado a nivel latinoamericano y

a nivel nacional. Es muy similar en localidades donde principalmente

hay acuicultura, hay pesquería, las playas se ven invadidas por basura

de origen marino, que serían, redes, plumavit, hilos de pesca, todos

esos objetos de basura se ven muy invadidos en estas playas que

están cerca de estas operadoras de acuicultura o pesquerías”.

Berta Molina, profesora de la escuela Litoral Austral de Puerto Aysén, a

cargo del taller de ecología del establecimiento, puso en valor el

trabajo mancomunado con la Universidad Católica del Norte, lo que ha

permitido a los estudiantes vivir diversas experiencias y estar

permanentemente realizando actividades de cuidado al medio

ambiente.

“Llevamos más de 14 años trabajando con los Científicos de la Basura,

ellos nos contactaron por allá por el año 2010 y nosotros comenzamos

a trabajar, han pasado generaciones de alumnos, donde todos están

muy contentos por lo que hacemos. Hemos muestreado la playa Bahía

Acantilada, que es la única playa que tenemos, hemos encontrado

sorpresas tremendas ahí. También hemos ido a Coquimbo a presentar

nuestro trabajo y ha sido una experiencia increíble para los alumnos,

viajar en avión, estar con otros alumnos de todo el país, ahora, nos

vamos a contactar vía zoom, vamos a tener un congreso a final de

año, donde participaran otros estudiantes de Latinoamérica,

trabajando todos en conjunto”.

La profesora de la escuela Litoral Austral, junto con remarcar que este

trabajo con la UC del Norte ha sido tremendamente importante,

enriquecedor y satisfactorio para la comunidad educativa, hizo un

llamado a la comunidad que en particular asiste al balneario de Bahía

Acantilada, a no botar basura, plásticos, colillas de cigarrillo, ya que,

toda esa basura debe regresar con quien la produce, enfatizó. Además,

felicitó el compromiso de cada uno de los niños y niñas que son parte

del taller de ecología de la escuela.

El programa Científicos de la Basura, se dedica a investigar la

contaminación por basura en ríos, playas y ciudades de la costa

Pacífica de Latinoamérica, a través de una Red Internacional que

conforman más de 40 escuelas del continente y centenares de

voluntarias (os) que participan de las investigaciones.