ESTE MIÉRCOLES COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA LA XII RUTA DEL HUEMUL INVERNAL EN COCHRANE

La tradicional travesía se realizará el próximo sábado 25 de julio en el Parque Nacional Patagonia y contará con las categorías de raquetas de nieve y esquí randonnée, convocando a diferentes participantes a vivir una experiencia única en Cochrane

COCHRANE-. Este miércoles 15 de julio se abrirán oficialmente las inscripciones para la XII versión de la Ruta del Huemul Invernal, una travesía que durante doce ediciones ha reunido a amantes de la montaña en el Parque Nacional Patagonia.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Cochrane, junto a la Agrupación de Guías de Cochrane, y CONAF además de contar con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, a través de su Programa de Transferencia para el Desarrollo del Turismo y Fomento Productivo, y la colaboración de Explora.

La Ruta del Huemul Invernal se ha consolidado como una de las principales actividades invernales de la Región de Aysén, convocando año a año a deportistas, excursionistas y amantes de la naturaleza que encuentran en Cochrane un escenario privilegiado para vivir la montaña en condiciones reales de invierno.

La travesía contempla las categorías de raquetas de nieve y esquí randonnée, recorriendo sectores del Valle Chacabuco en un entorno de gran valor patrimonial y natural, donde los participantes podrán experimentar la Patagonia desde una mirada distinta: avanzando por senderos nevados, compartiendo el recorrido en equipo y comprendiendo la importancia de desenvolverse de manera responsable en un ambiente natural protegido.

Más que una travesía invernal, la Ruta del Huemul permite recorrer un territorio que forma parte de la historia de Cochrane. El Valle Chacabuco fue durante décadas escenario del trabajo ganadero y del paso de pioneros que contribuyeron al poblamiento de la zona. Hoy, convertido en Parque Nacional Patagonia, es un referente internacional de conservación, donde conviven la memoria de quienes forjaron este territorio con la protección de su biodiversidad. Esa combinación de historia, naturaleza y aventura convierte a la Ruta del Huemul en una experiencia única para quienes buscan conocer la esencia de Cochrane.

Las inscripciones estarán disponibles a través de la plataforma Welcu, con cupos limitados. Las bases, requisitos y el proceso de inscripción podrán consultarse desde este miércoles 15 de julio, donde los interesados encontrarán toda la información necesaria para ser parte de una nueva edición de esta emblemática travesía de invierno.

Como parte del programa, el viernes 24 de julio se realizará la recepción de los participantes en el Mercado Municipal Tamango, instancia que incluirá la revisión del equipamiento obligatorio, la acreditación, la firma del formulario de responsabilidad y una charla técnica enfocada en la seguridad, la planificación y las buenas prácticas para desenvolverse en montaña.

La jornada principal se desarrollará el sábado 25 de julio, iniciando con el traslado desde la Plaza de Armas de Cochrane hacia el Parque Nacional Patagonia, donde se conformarán los grupos para dar inicio a la travesía. El recorrido contempla un almuerzo en terreno y concluirá en el Mercado Municipal con la ceremonia de cierre y el sorteo de premios.