Estudiantes de Coyhaique y Aysén fueron protagonistas de los Winter Camps 2026

Con ceremonias simultáneas finalizó el viernes 10 de julio en Coyhaique y Puerto Aysén una nueva edición de los campamentos de invierno en la región. El hito cerró una semana intensiva de inmersión total en el idioma inglés.

En la capital regional, la ceremonia de cierre se realizó en la Escuela San José Obrero y en Puerto Aysén tuvo lugar en la Escuela Poetisa Gabriela Mistral.

La actividad, convocada por el Ministerio de Educación a través del Programa Inglés Abre Puertas, reunió a jóvenes desde 5° básico hasta 4° medio. En Coyhaique participaron 30 estudiantes y en Puerto Aysén asistieron 25 estudiantes. A ellos se sumaron monitores, facilitadores y personal de apoyo, con ello un total 55 estudiantes se vieron beneficiados de esta iniciativa en las comunas de Coyhaique y Aysén.

Aprendizaje integral con enfoque inclusivo

Esta edición se desarrolló bajo el lema “Be the Vibe: Respect, Connect, Belong”. El objetivo central fue promover la convivencia escolar positiva y el respeto a la diversidad.

La iniciativa destacó por incorporar Apoyos para la Inclusión en el aula. Estudiantes de la Universidad de Aysén y del CFT Estatal colaboraron activamente brindando acompañamiento socioemocional continuo a quienes requerían apoyos específicos. Las jornadas contaron con financiamiento estatal completo, incluyendo alimentación Junaeb y seguros escolares.

El Seremi de Educación de Aysén Tomás Valenzuela Araneda felicitó a los estudiantes por su entusiasta participación en el campamento, destacando que destinaron parte de sus vacaciones de invierno para sumarse a esta experiencia inmersiva en el idioma inglés.

“Durante esta semana los estudiantes no solo profundizaron su práctica del inglés; también abordaron temas importantes como la convivencia escolar, el hacer nuevos amigos y trabajar en equipo. Hoy en este cierre han compartido con nosotros una muestra de talentos, música, dibujos, entre otros. Hicieron un video musical muy bueno y nos alegra haber compartido hoy junto a ellos, sus monitores y las familias”.

Jesús Gallardo estudiante de segundo año de enseñanza media del Colegio Diego Portales se mostró muy contento de haber participado.

“Fue una experiencia muy bonita y divertida que me gustaría repetir, porque durante esta semana hice nuevos amigos, aumenté mi vocabulario en inglés, me gustó de verdad”.

El monitor del campamento de Coyhaique Richard Stange señaló que: “Estuvo todo muy bueno, increíble. Los chicos superaron las expectativas, y el equipo de facilitadores funcionó de muy buena forma, ya que era la primera vez que desarrollábamos este rol. El desplante y energía que demostraron los chicos y chicas en el video Lipdub fue increíble. Hubo siempre en el equipo y en los estudiantes participantes un sentido de trabajo colectivo lo que nos permitió sacar adelante nuestro national proyect”.

En términos similares se expresó la monitora del campamento en Puerto Aysén Daniela Mayorga. “Esta es mi segunda experiencia como monitora y fue muy buena. Los estudiantes de básica y media llegaron con muchas ganas de aprender y de vivir el inglés de una manera distinta. Destaco a nuestros facilitadores Camila Ruiz y Pablo Maldonado y contamos con Barbara Milla en apoyo a la inclusión educativa, quienes hicieron un muy buen trabajo de motivación a los campers en todas las actividades programadas”.