EXITOSO OPERATIVO MÉDICO DE LA FACH EN UNA DE LAS LOCALIDADES MÁS AUSTRALES DEL PAÍS

En el marco de la campaña “Campo de Hielo Sur 2025”, un equipo multidisciplinario de la Fuerza Aérea de Chile se encuentra desplegado en la localidad de Villa O’Higgins, en la Región de Aysén, desarrollando el segundo operativo médico-dental destinado a fortalecer la atención de salud en esta apartada zona del país.

Durante la semana, personal profesional y técnico del Hospital de la FACH instaló un hospital de campaña completamente equipado, desde donde se han realizado más de 300 atenciones médicas y odontológicas en distintas especialidades, incluyendo neurología, ginecología, otorrinolaringología, odontología y medicina general. Se espera que, al término del operativo -que se extenderá por cinco días- la cifra de atenciones supere las 400 prestaciones.

El Comandante de Escuadrilla (S) Juan Pablo Lobos, médico urgenciólogo y jefe técnico del Servicio de Urgencia del Hospital FACH, destacó el trabajo del equipo desplegado. “Lo que uno se lleva finalmente es la felicidad de la gente después de que le resuelves un problema que ellos no podían solucionar de forma simple. Y nosotros, entre otras cosas, le estamos devolviendo la sonrisa a Villa O’Higgins”, señaló.

En el ámbito odontológico, dos laboratoristas han trabajado extensas jornadas para confeccionar más de 25 prótesis dentales, superando la meta inicial de 15, lo que ha permitido mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes atendidos.

Por primera vez, el operativo incluye atenciones domiciliarias, como la realizada a un adulto mayor que fue visitado en su hogar debido a su dificultad para desplazarse. Esta acción busca garantizar cobertura médica integral a todos los habitantes, especialmente a quienes enfrentan mayores limitaciones.

La encargada de la posta local, enfermera Karina Mellado, resaltó la relevancia de esta iniciativa. “Los usuarios, como ya es difícil salir a hacerse algún examen, a veces esperan años para una interconsulta; entonces, hay harta necesidad”.

Por su parte, el concejal Humberto Pizarro valoró la presencia del personal FACH en la comuna. “La posta se construyó para menos de 400 habitantes, y hoy somos más de 600. Por eso, cuando viene la Fuerza Aérea, la gente se siente realmente acompañada y atendida por especialistas que normalmente no llegan hasta aquí”, dice.

Además de las atenciones médicas programadas, el equipo FACH prestó asistencia de emergencia a un turista accidentado en las cercanías del poblado, demostrando su preparación para responder ante cualquier eventualidad.

El operativo en Villa O’Higgins continuará hasta el fin de semana, reafirmando el compromiso institucional de la Fuerza Aérea de Chile con el bienestar de las comunidades más aisladas del territorio nacional, acercando salud, apoyo y presencia estatal donde más se necesita.