FIESTA DE LA MANZANA CONSOLIDA A VILLA LOS TORREONES COMO UN NUEVO POLO DE TURISMO RURAL Y ENCUENTRO COMUNITARIO EN AYSÉN

Pese a las lluvias registradas durante la jornada del sábado, la segunda versión

de la Fiesta de la Manzana de Villa Los Torreones fue un rotundo éxito,

consolidándose como una actividad que ya comienza a proyectarse como una

nueva tradición del turismo rural y comunitario en la Región de Aysén.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado de la Agrupación de Turismo

de Villa Los Torreones, la Asociación Gremial Campesina y Ganadera Los

Torreones y la Junta de Vecinos del sector, organizaciones que de manera

autogestionada y autofinanciada levantaron esta segunda versión de la fiesta

con el objetivo de rescatar las tradiciones locales, fortalecer la economía rural y

proyectar a Villa Los Torreones como un nuevo polo de turismo comunitario en la

Región de Aysén.

Durante toda la jornada, cientos de visitantes llegaron hasta Villa Los Torreones

para disfrutar de una programación que combinó feria de emprendedores,

gastronomía campesina, música en vivo, concursos, actividades familiares y

recorridos turísticos, en una experiencia que puso en valor el enorme potencial

del territorio.

Entre los espacios más valorados por el público estuvo el tour de molienda de

manzana, realizado en dos horarios en la sede de la Asociación Gremial Los

Torreones, donde los asistentes pudieron conocer de cerca el proceso tradicional

de elaboración de la chicha de manzana, uno de los productos más emblemáticos

de la localidad, además de participar de degustaciones y conocer parte de la

historia productiva del sector.

La jornada también contempló la Corrida de la Güiña y la Corrida del Pudú, feria

de productos locales, muestras gastronómicas, artesanías en distintas técnicas,

sidra, kombucha, cerveza artesanal, hortalizas, rutas guiadas a la Cascada de los

Gigantes, presentaciones musicales en vivo y actividades recreativas para niños y

familias, transformando la ex escuela de Villa Los Torreones en un verdadero

punto de encuentro comunitario.

El presidente de la Agrupación de Turismo de Villa Los Torreones, Gustavo

Rodríguez, destacó el resultado de esta segunda versión y el trabajo conjunto

detrás de la actividad. “Estamos muy contentos. Esto es fruto de un tremendo

trabajo que hay detrás. Hoy las agrupaciones se han unido para sacar adelante

este tipo de iniciativas que ponen en valor el turismo rural y la economía local,

dando también la oportunidad a la comunidad de venir a exponer, vender sus

productos y mostrar lo que tenemos hoy en día en Los Torreones”, señaló

Rodríguez.