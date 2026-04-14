FIESTA DE LA MANZANA CONSOLIDA A VILLA LOS TORREONES COMO UN NUEVO POLO DE TURISMO RURAL Y ENCUENTRO COMUNITARIO EN AYSÉN

Pese a las lluvias registradas durante la jornada del sábado, la segunda versión
de la Fiesta de la Manzana de Villa Los Torreones fue un rotundo éxito,
consolidándose como una actividad que ya comienza a proyectarse como una
nueva tradición del turismo rural y comunitario en la Región de Aysén.
La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado de la Agrupación de Turismo
de Villa Los Torreones, la Asociación Gremial Campesina y Ganadera Los
Torreones y la Junta de Vecinos del sector, organizaciones que de manera
autogestionada y autofinanciada levantaron esta segunda versión de la fiesta
con el objetivo de rescatar las tradiciones locales, fortalecer la economía rural y
proyectar a Villa Los Torreones como un nuevo polo de turismo comunitario en la
Región de Aysén.
Durante toda la jornada, cientos de visitantes llegaron hasta Villa Los Torreones
para disfrutar de una programación que combinó feria de emprendedores,
gastronomía campesina, música en vivo, concursos, actividades familiares y
recorridos turísticos, en una experiencia que puso en valor el enorme potencial
del territorio.
Entre los espacios más valorados por el público estuvo el tour de molienda de
manzana, realizado en dos horarios en la sede de la Asociación Gremial Los
Torreones, donde los asistentes pudieron conocer de cerca el proceso tradicional
de elaboración de la chicha de manzana, uno de los productos más emblemáticos
de la localidad, además de participar de degustaciones y conocer parte de la
historia productiva del sector.
La jornada también contempló la Corrida de la Güiña y la Corrida del Pudú, feria
de productos locales, muestras gastronómicas, artesanías en distintas técnicas,
sidra, kombucha, cerveza artesanal, hortalizas, rutas guiadas a la Cascada de los
Gigantes, presentaciones musicales en vivo y actividades recreativas para niños y
familias, transformando la ex escuela de Villa Los Torreones en un verdadero
punto de encuentro comunitario.
El presidente de la Agrupación de Turismo de Villa Los Torreones, Gustavo
Rodríguez, destacó el resultado de esta segunda versión y el trabajo conjunto
detrás de la actividad. “Estamos muy contentos. Esto es fruto de un tremendo
trabajo que hay detrás. Hoy las agrupaciones se han unido para sacar adelante
este tipo de iniciativas que ponen en valor el turismo rural y la economía local,
dando también la oportunidad a la comunidad de venir a exponer, vender sus
productos y mostrar lo que tenemos hoy en día en Los Torreones”, señaló
Rodríguez.