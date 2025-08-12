Fiscalía logra condena de 15 años y un día de cárcel para líder de agrupación dedicada al tráfico de drogas en Coyhaique y Chile Chico

La investigación fue coordinada por la Unidad de Drogas de la Fiscalía, con diligencias efectuadas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI.

La Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal resolvió condenar a 15 años y un día de presidio a un imputado de 33 años, chileno, como autor del delito de tráfico de drogas, detectado entre los días 02 y 04 de agosto del año 2022 en las comunas de Coyhaique y Chile Chico, procedimiento en el cual se decomisaron casi 10 kilos de marihuana.

La investigación fue coordinada por la Unidad de Drogas de la Fiscalía, con diligencias efectuadas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI. El imputado adquiría droga en el norte del país, para posteriormente coordinar su envío, almacenamiento y distribución al interior de la Región de Aysén.

Lo expuesto en el juicio oral por parte de la Fiscal Adjunto, María Inés Núñez Briso, permitió determinar al Tribunal que los antecedentes aportados se vinculan con el acusado de la internación de 9 kilos 837.24 gramos de marihuana, quien era el cabecilla de la organización.

Como parte de esta investigación, en el mes de marzo del año 2024, habían sido condenados otros tres imputados de este grupo delictual, con edades que fluctúan entre los 27 y 32 años, los cuales fueron sentenciados en su oportunidad a penas de 15, 10 y 4 años de cárcel como autores del delito de tráfico de drogas.

DECOMISO

En ambos juicios y en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal dio por acreditado que el 2 de agosto de 2022, en horas de la tarde, dos de los acusados coordinaron el retiro de la droga que fue enviada a la región al interior de una caja, la cual contenía distintos paquetes, con un peso neto total de 9 kilos 837 gramos. El alucinógeno fue retirado por un tercero contratado por los imputados para este propósito.

Los involucrados, todos quienes ya están condenados, fueron aprehendidos por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI en las cercanías del lugar de retiro de la droga en Coyhaique. Al interior del automóvil marca Audi en que se desplazaban, se incautaron otros 19 envoltorios de cannabis sativa, con un peso de 18,23 gramos de cannabis.

Posteriormente y como parte de las diligencias investigativas de la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, el 4 de agosto de 2022, en horas de la mañana, el imputado ahora condenado en este juicio oral, fue sorprendido en una cabaña de Chile Chico, en posesión de 6 gramos de cocaína y 11,56 gramos de marihuana, además de 374 mil pesos de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Junto a él estaba otro sujeto quien también fue acusado por tráfico de drogas, sin embargo, el Tribunal decidió absolverlo de los cargos presentados.

LIDERAZGO

El sentenciado en este juicio oral es quien asumió el liderazgo de la agrupación, impartiendo instrucciones y dirigiendo las operaciones. Los otros imputados efectuaban labores de apoyo y también operativas en el retiro de la droga, almacenamiento y posterior entrega al líder de la organización.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique acogió la agravante del artículo 19 de la ley de drogas, relacionada con formar parte de una agrupación o reunión de delincuentes.

En el juicio oral se presentaron como testigos los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI que participaron de la investigación, como asimismo se leyeron los informes de peritos químicos del Servicio de Salud Aysén y el Instituto Salud Pública de Santiago, entre otras pruebas presentadas por la Fiscal Adjunto, María Inés Núñez.