Fiscalía Regional de Aysén fortalece coordinación interinstitucional para mejorar la investigación y persecución penal

El Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, destacó el trabajo conjunto que la Fiscalía ha venido desarrollando con distintas instituciones de la región, en el marco de reuniones de coordinación orientadas a fortalecer la eficiencia y eficacia en las investigaciones penales. En estas instancias también ha participado el Director Ejecutivo Regional, Ismael Castillo, sumado a fiscales y abogados del Ministerio Público.

“Durante el curso de la semana recién pasada y de esta semana, hemos tenido una serie de reuniones de coordinación con diversas instituciones de la región, principalmente con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con Gendarmería, con la Autoridad Marítima y con Aduanas, entre otras, con el objeto de coordinar el trabajo que estamos desarrollando, detectar nudos críticos y espacios de mejora, todo esto en pro de una mayor eficiencia y eficacia en lo que es la investigación y persecución penal en la región”, señaló el Fiscal Regional.

El Fiscal Libedinsky explicó que uno de los principales objetivos de estas instancias ha sido promover la capacitación y el intercambio de experiencias entre las instituciones participantes.

“Las temáticas que se han abordado dicen relación, por ejemplo, con efectuar capacitaciones a las diversas instituciones, conocer el trabajo que ellos realizan en la región y poder conocer in situ también cuál es el trabajo desarrollado para poder mejorar, en lo que dice relación con aspectos que son comunes y en lo que a nosotros respecta, con la investigación de delitos”, añadió.

Finalmente, el Fiscal Regional valoró la disposición y compromiso de las distintas entidades con este proceso de fortalecimiento institucional.

“Absolutamente satisfecho. Ha habido una excelente acogida por parte de las distintas instituciones. Ha habido un diálogo franco, sincero, una relación de fluidez y transparencia. Y eso, como Ministerio Público, nos tiene muy satisfechos en lo que va a ser el trabajo a futuro”, concluyó Libedinsky.

Las instancias de coordinación con diversas instituciones continuarán durante octubre y el mes de noviembre.

CARABINEROS

En este sentido el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, destacó el acercamiento interinstitucional, así como el trabajo coordinado orientado a generar un proceso de retroalimentación y mejora continua en el ámbito de la persecución penal.

“Carabineros a nivel nacional trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público a través de sus Fiscalías (…) con el Fiscal Regional Hernán Libedinsky, tuvimos una reunión junto a los comisarios y jefes de unidades especializadas, cuyo norte fue mejorar los procesos para tener una mayor agilidad tanto en las investigaciones como en el proceder diario de Carabineros. La Fiscalía Regional y todos sus fiscales adjuntos cuentan con todo nuestro apoyo y estas reuniones son para mejorar los procesos en los diferentes procedimientos”, indicó el Oficial General.

La reunión con Carabineros se efectuó en dependencias de la Primera Comisaría en Coyhaique.

PDI

Por su parte la jefa de la Región Policial, Prefecta Inspectora, Katherin Rivillo Molina, comentó que, “el sentido de la reunión fue justamente que él conociera in situ a los jefes de las distintas unidades que componen la Región Policial de Aysén”

La reunión de trabajo se realizó en el Complejo Policial de Coyhaique y contó con la presencia de los jefes de todas las brigadas que componen la PDI en la región. “La idea, justamente, era conocer nuestra realidad, nuestra visión de trabajo y a su vez, el darnos también su visión y sus lineamientos. Lo que espera, en el fondo de nuestro trabajo, es que sea un trabajo bastante fluido, colaborativo, con una comunicación directa entre fiscales y detectives para hacer un mejor diligenciamiento y completo trabajo en la investigación de los casos que aquí se realicen”, comentó la máxima autoridad de la PDI en la Región.

Cabe hacer presente que ambas autoridades asumieron sus cargos en el último mes, es por esto que para la Prefecta Inspectora Rivillo Molina, este tipo de reuniones de trabajo son de gran relevancia. “Creo que coincidimos (con el Fiscal Regional de Aysén) en algunas palabras cuando cada uno asumió sus distintos cargos. Los dos coincidíamos en que finalmente teníamos que ser interlocutores y teníamos que ser ejecutores de las distintas instancias de trabajo, ser verdaderos puentes de colaboración entre ambas instituciones y entre nuestros propios funcionarios para que nuestro trabajo sea completo, sea cercano a la comunidad y sea efectivo”, puntualizó.