GENDARMERÍA INCAUTÓ DROGAS EN UN ALLANAMIENTO POST VISITA EN EL CCP COYHAIQUE

Clorhidrato de cocaína y cannabis sativa incautó personal de Gendarmería de Chile del

Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, tras realizar un allanamiento

postvisita, encontrando entre las pertenencias de dos personas privadas de libertad dos

envoltorios de una sustancia vegetal de color verde y un envoltorio con un polvo de color

blanco.

En efecto se trataba de 47,8 gramos de marihuana y 20,8 de clorhidrato de cocaína,

sustancias ilícitas sacadas de circulación gracias al trabajo exhaustivo del personal que se

desempeña en la guardia interna del recinto penal, que realiza un trabajo importante

incautando elementos prohibidos por el régimen penitenciario que pudiesen comprometer

la seguridad del establecimiento.

“El personal de trato directo de la población penal procedió a efectuar registros corporales

aleatorios a los internos que culminaban sus visitas, fue así como dos privados de libertad

ocultaban entre sus prendas tres envoltorios de nylon, dos de ellos con una sustancia

vegetal y uno de ellos con un polvo de color blanco” detalló el alcaide (s) del CCP de

Coyhaique, teniente coronel Daniel Yáñez Contreras.

Tras informar al Ministerio Público de los hechos, la fiscal de turno dispuso que personal

especializado del Equipo de Canes Adiestrados (ECA) de Coyhaique realice las

correspondientes pruebas de campo, confirmando mediante los reactivos la naturaleza de

las drogas, así como el pesaje bruto de cada uno de los envoltorios.

El comandante Yáñez Contreras agregó que el procedimiento registrado esta semana se

suma a uno de similares características ocurrido el jueves pasado donde se incautaron

otros 45 gramos de cannabis sativa.

“Este hallazgo se suma a otro similares características realizado el pasado 16 de octubre

donde otros dos privados de libertad al igual que el día de ayer al culminar la jornada de

visitas fueron sorprendidos cada uno de ellos con una sustancia vegetal que dio positivo a

cannabis sativa sumando estos un peso total de 45 gramos”

Los ingresos de elementos prohibidos por el régimen penitenciario se realizan a menudo

mediante diversos mecanismos como son lanzamientos desde el exterior, encomiendas y

en jornada de visita, de allí la expertiz que debe desarrollar el personal, para frustrar estos

intentos de ingreso y realizar las respectivas incautaciones, situación que da cuenta del

profesionalismo con el que el personal desarrolla la función penitenciaria.