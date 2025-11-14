¡Gran Reconocimiento! Desde Puerto Aysen el Docente Marcel Barrientos es Nombrado Microsoft Innovative Educator Expert 2025-2026

El Liceo Politécnico de Puerto Aysén se enorgullece en anunciar que nuestro

docente de tecnología, el profesor Marcel Barrientos, ha sido seleccionado

como Experto Microsoft Innovative Educator (MIE) para el ciclo 2025-2026.

Este prestigioso reconocimiento es otorgado por Microsoft a educadores de todo el

mundo que demuestran una pasión excepcional por transformar la enseñanza

y el aprendizaje mediante la tecnología. Con este nombramiento, el profesor

Barrientos continuará integrando una red global de educadores que están a la

vanguardia de la innovación tecnológica en el aula.

Un Destacado Impulso para la Educación Pública

El logro del profesor Barrientos es notable a nivel nacional, ya que solo 8

docentes fueron seleccionados en todo el país. De este grupo, el profesor

Marcel es uno de los dos únicos docentes provenientes de establecimientos

de educación pública, mientras que los seis restantes pertenecen a instituciones

particulares. Este hecho subraya y potencia la excelencia de la educación pública

en nuestra región y el país.

Beneficios que Potencian la Innovación

Al unirse a esta selecta comunidad, el profesor Marcel Barrientos obtendrá acceso

a una serie de valiosos beneficios que consolidarán su liderazgo en innovación

tecnológica:

 Comunidad Global de Aprendizaje Profesional: Una red de apoyo y

colaboración con educadores innovadores a nivel mundial.

 Reconocimiento: Validación de su liderazgo y respaldo por parte de

Microsoft Education.

 Acceso Directo: Conexión privilegiada con líderes de productos y

programas de Microsoft Education.

 Capacitación y Certificación: Oportunidad de obtener vales para

certificaciones clave, como Microsoft Certified Educator, Azure

Fundamentals y Cybersecurity Fundamentals.

La organización destacó que la dedicación del docente a transformar la educación

con tecnología fue clave para su selección. "Nos entusiasma que te unas a este

grupo inspirador y esperamos con ilusión el increíble impacto que lograrás en tu

aula, escuela y más allá", señala el comunicado de Microsoft Elevate.

Este reconocimiento al profesor Marcel Barrientos no solo celebra su

trayectoria y mérito individual, sino que también subraya el compromiso

continuo del Liceo Politécnico de Puerto Aysén con la innovación y la

excelencia en la educación moderna.