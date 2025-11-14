¡Gran Reconocimiento! Desde Puerto Aysen el Docente Marcel Barrientos es Nombrado Microsoft Innovative Educator Expert 2025-2026

El Liceo Politécnico de Puerto Aysén se enorgullece en anunciar que nuestro
docente de tecnología, el profesor Marcel Barrientos, ha sido seleccionado
como Experto Microsoft Innovative Educator (MIE) para el ciclo 2025-2026.
Este prestigioso reconocimiento es otorgado por Microsoft a educadores de todo el
mundo que demuestran una pasión excepcional por transformar la enseñanza
y el aprendizaje mediante la tecnología. Con este nombramiento, el profesor
Barrientos continuará integrando una red global de educadores que están a la
vanguardia de la innovación tecnológica en el aula.
Un Destacado Impulso para la Educación Pública
El logro del profesor Barrientos es notable a nivel nacional, ya que solo 8
docentes fueron seleccionados en todo el país. De este grupo, el profesor
Marcel es uno de los dos únicos docentes provenientes de establecimientos
de educación pública, mientras que los seis restantes pertenecen a instituciones
particulares. Este hecho subraya y potencia la excelencia de la educación pública
en nuestra región y el país.
Beneficios que Potencian la Innovación
Al unirse a esta selecta comunidad, el profesor Marcel Barrientos obtendrá acceso
a una serie de valiosos beneficios que consolidarán su liderazgo en innovación
tecnológica:
Comunidad Global de Aprendizaje Profesional: Una red de apoyo y
colaboración con educadores innovadores a nivel mundial.
Reconocimiento: Validación de su liderazgo y respaldo por parte de
Microsoft Education.
Acceso Directo: Conexión privilegiada con líderes de productos y
programas de Microsoft Education.
Capacitación y Certificación: Oportunidad de obtener vales para
certificaciones clave, como Microsoft Certified Educator, Azure
Fundamentals y Cybersecurity Fundamentals.
La organización destacó que la dedicación del docente a transformar la educación
con tecnología fue clave para su selección. "Nos entusiasma que te unas a este
grupo inspirador y esperamos con ilusión el increíble impacto que lograrás en tu
aula, escuela y más allá", señala el comunicado de Microsoft Elevate.
Este reconocimiento al profesor Marcel Barrientos no solo celebra su
trayectoria y mérito individual, sino que también subraya el compromiso
continuo del Liceo Politécnico de Puerto Aysén con la innovación y la
excelencia en la educación moderna.