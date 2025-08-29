Gremios del transporte de Aysén se declaran en alerta amarilla por riesgo de desabastecimiento: exigen subsidios urgentes para reforzar conectividad por la Ruta 7

La Asociación Gremial de Transportistas Aysén-Chacabuco (AGRECACh), la

Asociación Gremial de Camioneros de la Patagonia, y la Asociación Gremial de

Dueños de Camiones de Coyhaique (ADUCAM) declararon estado de alerta amarilla

ante la grave crisis de conectividad que afecta a la Región de Aysén, producto del

deterioro estructural del Puente Yelcho y las restricciones impuestas al tránsito de

camiones.

Coyhaique, 29 de agosto de 2025

Actualmente, casi el 60% del abastecimiento regional depende de la Ruta 7, por donde

confluyen tanto la ruta bimodal como el tramo Chaitén–Puerto Montt. Ambas han visto

colapsada su operatividad debido a la limitación de carga impuesta en el Puente Yelcho,

tras el corte de un tensor ocasionado por años sin mantención adecuada.

Durante una reunión con los seremis de Transportes y Obras Públicas, los gremios

solicitaron que se activen subsidios urgentes para aumentar la frecuencia de barcazas

en la ruta Quellón–Puerto Cisnes, como alternativa logística para mantener el flujo de

carga hacia Aysén.

“Hoy se nos ofreció una sola frecuencia adicional, pero con costo comercial. Es decir,

pagada por los propios transportistas. Nos dicen que no hay recursos este año para

subsidios, pero que pueden gestionar un viaje más con una empresa naviera. Esa

solución es insuficiente. Se necesita más de un viaje diario subsidiado para sostener el

abastecimiento de una región entera”, señaló Conrado Redlich, presidente de

AGRECACh.

Desde Coyhaique, el dirigente Edmundo Moraga, presidente de la Asociación Gremial de

Camioneros de la Patagonia, fue enfático:

“El 60% de lo que entra a Aysén pasa por la Ruta 7. Si esa conectividad se corta o se

limita más aún, no aguantamos 10 días sin que se empiecen a notar los efectos: góndolas

vacías, retrasos, sobreprecios. Las navieras no están dando abasto, y las restricciones de

tonelaje hacen insostenible el transporte actual”.

Por su parte, Marcos Ibacache, socio de AGRECACh, apuntó al abandono del Estado:

ASOCIACIÓN GREMIAL DE CAMIONEROS AYSÉN CHACABUCO

“AGRECACH”

“Las autoridades han hecho vista gorda

durante años al deterioro de esta ruta. Hoy día

el sistema está colapsado, pero nos dicen que recién para el 2026 podría haber

presupuesto. Necesitamos acción ahora. Que se subsidie un aumento real en la

frecuencia de viajes por vía marítima, como respuesta concreta a una emergencia que ya

está en curso”.

Una crisis que afecta a toda la comunidad, no solo a los gremios

El colapso logístico no solo impacta a los transportistas. Afecta directamente a toda la

población de Aysén, debido al inevitable aumento en los costos de traslado, lo que

terminará reflejándose en los precios finales de alimentos, insumos y bienes básicos.

“Este no es un reclamo gremial. Es una advertencia real. Si no se activan soluciones

estructurales, el alza de precios va a golpear a las familias de Aysén. Esto ya no da para

más”, agregó Redlich.

Gestiones en curso con autoridades parlamentarias

Ambos gremios han iniciado una agenda de reuniones con parlamentarios de la región.

Ya se han sostenido conversaciones con el senador David Sandoval y la diputada

Marcia Raphael, y están agendados nuevos encuentros con los diputados René Alinco y

Miguel Ángel Calixto, con el objetivo de empujar esta demanda como un tema

transversal que afecta a toda la región.

AGRECACh, la Asociación Gremial de Camioneros de la Patagonia y ADUCAM, reiteran

su llamado urgente al Gobierno para activar un plan de emergencia logística que

garantice la conectividad por territorio nacional, protegiendo el abastecimiento de Aysén y

la sostenibilidad del transporte regional.