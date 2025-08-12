Gym Sparta de Aysén prepara velada de Boxeo Femenino Amateur

Con bastante fuerza ha vuelto el box a Puerto Aysén, ya son varias las

jornadas que se han realizado con destacada participación de jóvenes

y adultos de la comuna. Esta vez, son las mujeres quienes subirán al

ring para una Velada de Boxeo Femenino Amateur.

Para esta convocatoria con fecha 31 de agosto de 2025, debutará la

presidenta del club Sparta Boxing, Yessica Pincol, quien se medirá con

la coyhaiquina Carolina Valerio.

“Comentarles que para el día 31 de agosto se está organizando una

velada de boxeo femenino, existirán alrededor de 10 combates en

donde la pelea y el combate de fondo será quien les habla Yessica

Pincol versus Carolina Valerio. Esperamos que la comunidad nos pueda

apoyar para ese día vamos, a estar el día domingo a partir de las 17

horas en adelante con la velada”.

Por estos días se trabaja en el tema de permisos y venta de entradas,

agregó Yessica Pincol. “Se está comenzando ya a realizar todo lo que

son los trámites de los permisos municipales. Ya se mandaron a hacer

las entradas, van a haber grandes sorpresas ese día y lo que llama

más la atención de esta velada es que van a participar solamente las

mujeres, van a haber exhibiciones, combates, va a estar todo muy

lindo”.

En la comuna de Aysén hay tres clubes preparando a sus

representantes para estar presentes en este espectáculo de los puños

sumado a Coyhaique, informó la presidenta del club organizador. “Acá

en Puerto Aysén existen tres dos clubes hasta el momento en donde

las mujeres han estado entrenando súper bien, las chiquillas de Iron

Box están muy bien preparadas, en Chacabuco el club de Juanito

Hernández también tiene púgiles femeninas que pueden dar la pelea.

Esto va a ser Puerto Aysén versus Coyhaique probablemente o Puerto

Chacabuco versus Coyhaique, Puerto Aysén versus Coyhaique y así,

vamos a ir con varias sorpresas”.

Por último, Yessica Pincol, invitó a la comunidad a asistir y apoyar el

box femenino, “una cordial invitación a toda la comunidad de Puerto

Aysén, Puerto Chacabuco y Coyhaique, alrededores, para que puedan

asistir de este gran evento hermoso femenino que se está

organizando. La verdad, desconozco si es que en algún momento a lo

largo de todos estos años se ha realizado una velada de boxeo

femenino, pero tenemos todas las ganas de aprender en cuanto a lo

que es un evento de este tipo, queremos pedirle el apoyo de toda la

comunidad y los colaboradores de siempre también, ojalá se hagan

presente”.

La velada de Boxeo Femenino Amateur a realizarse el próximo 31 de

agosto en Puerto Aysén, comenzará a las 15 horas, en el gimnasio

IND, con un valor en la entrada general de $3.000, $2.000 los niños y

$4.000 ring side.