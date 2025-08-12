Gym Sparta de Aysén prepara velada de Boxeo Femenino Amateur

Con bastante fuerza ha vuelto el box a Puerto Aysén, ya son varias las
jornadas que se han realizado con destacada participación de jóvenes
y adultos de la comuna. Esta vez, son las mujeres quienes subirán al
ring para una Velada de Boxeo Femenino Amateur.
Para esta convocatoria con fecha 31 de agosto de 2025, debutará la
presidenta del club Sparta Boxing, Yessica Pincol, quien se medirá con
la coyhaiquina Carolina Valerio.
“Comentarles que para el día 31 de agosto se está organizando una
velada de boxeo femenino, existirán alrededor de 10 combates en
donde la pelea y el combate de fondo será quien les habla Yessica
Pincol versus Carolina Valerio. Esperamos que la comunidad nos pueda
apoyar para ese día vamos, a estar el día domingo a partir de las 17
horas en adelante con la velada”.
Por estos días se trabaja en el tema de permisos y venta de entradas,
agregó Yessica Pincol. “Se está comenzando ya a realizar todo lo que
son los trámites de los permisos municipales. Ya se mandaron a hacer
las entradas, van a haber grandes sorpresas ese día y lo que llama
más la atención de esta velada es que van a participar solamente las
mujeres, van a haber exhibiciones, combates, va a estar todo muy
lindo”.
En la comuna de Aysén hay tres clubes preparando a sus
representantes para estar presentes en este espectáculo de los puños
sumado a Coyhaique, informó la presidenta del club organizador. “Acá
en Puerto Aysén existen tres dos clubes hasta el momento en donde
las mujeres han estado entrenando súper bien, las chiquillas de Iron
Box están muy bien preparadas, en Chacabuco el club de Juanito
Hernández también tiene púgiles femeninas que pueden dar la pelea.
Esto va a ser Puerto Aysén versus Coyhaique probablemente o Puerto
Chacabuco versus Coyhaique, Puerto Aysén versus Coyhaique y así,
vamos a ir con varias sorpresas”.
Por último, Yessica Pincol, invitó a la comunidad a asistir y apoyar el
box femenino, “una cordial invitación a toda la comunidad de Puerto
Aysén, Puerto Chacabuco y Coyhaique, alrededores, para que puedan
asistir de este gran evento hermoso femenino que se está
organizando. La verdad, desconozco si es que en algún momento a lo
largo de todos estos años se ha realizado una velada de boxeo
femenino, pero tenemos todas las ganas de aprender en cuanto a lo
que es un evento de este tipo, queremos pedirle el apoyo de toda la
comunidad y los colaboradores de siempre también, ojalá se hagan
presente”.
La velada de Boxeo Femenino Amateur a realizarse el próximo 31 de
agosto en Puerto Aysén, comenzará a las 15 horas, en el gimnasio
IND, con un valor en la entrada general de $3.000, $2.000 los niños y
$4.000 ring side.