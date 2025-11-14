Identifican a embarcaciones de Los Lagos realizando faenas de pesca ilegal en Aysén

A raíz de una denuncia, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con apoyo aeronaval de la Armada de Chile, activaron una fiscalización para monitorear embarcaciones que se encontraban realizando faenas de pesca y extracción en zona de pesca del mar exterior de la región.

Durante el vuelo, se identificó y registró a un total de 5 naves que se encontraban trabajando sobre los recursos luga roja, bacalao de profundidad y reineta. Posterior al vuelo, Sernapesca realizó el análisis documental y pudo determinar que las 2 embarcaciones que estaban extrayendo reineta incumplían la normativa por estar inscritas en la región de Los Lagos y, por lo tanto, sin autorización realizar faenas de pesca en la región de Aysén.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “Agradecemos la alerta ciudadana ante la presencia de estas embarcaciones, ya que la comunidad es un aliado que es clave para la protección de nuestros recursos. También valoramos el trabajo en conjunto con la Autoridad Marítima, con quienes mantenemos una labor permanente, coordinada y altamente comprometida para combatir la pesca ilegal. Vivimos en una zona geográfica donde este soporte es fundamental para garantizar una fiscalización efectiva y continua de la actividad pesquera y acuícola, resguardando así, nuestros recursos naturales”.

Por su parte, el Gobernador Marítimo de Aysén, Capitán de Fragata LT Octavio Valenzuela se refirió al constante trabajo para frenar estos actos ilícitos: “Estas tareas de fiscalización tienen el propósito de combatir la pesca ilegal no declarada y desincentivar ilícitos en nuestras aguas jurisdiccionales, con el propósito de resguardar los intereses marítimos y los recursos marinos. Estas actividades se desarrollaron en forma conjunta y permanente con Sernapesca. Hacemos un llamado a la comunidad, y principalmente al sector pesquero industrial y artesanal, a que hagan sus denuncias para que las autoridades fiscalizadoras puedan cumplir con su tarea de la mejor manera posible”