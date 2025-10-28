Información sobre servicio de retiro de residuos domiciliarios en Puerto Aysén este fin de semana largo

Desde Empresas Bahamonde informamos a la comunidad que este fin de semana largo y en específico, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, no habrá retiro de residuos domiciliarios en Puerto Aysén y alrededores. En el caso de los kilómetros, el recorrido -que habitualmente se efectúa el sábado- se concretará el lunes 3 de noviembre durante la mañana. Además de ello, se indica que el Relleno Sanitario no atenderá al público los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La atención se retomará con normalidad el lunes 3 de noviembre