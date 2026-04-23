INICIA NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN PARA GENDARMES ALUMNOS 2026

La Escuela de Formación Penitenciaria llevará a cabo este proceso a partir del martes 21

de abril y se extenderá hasta el martes 5 de mayo.

El Plantel Formador hace un llamado a los jóvenes varones, entre 18 y 25 años, que estén

interesados en formar parte de la nueva promoción de estudiantes becarios de la Escuela de

Gendarmería de Chile. La etapa de postulación es la primera fase de un proceso, el cual también

incluye evaluaciones físicas, psicológicas y entrevistas.

Este martes 21 de abril se iniciará el nuevo proceso de admisión que se extenderá por un plazo

de dos semanas y considera nuevas plazas para la promoción 2026 de Gendarmes Alumnos.

Las inscripciones se realizarán a través de la Plataforma Cero Filas, con verificación de identi-

dad digital vía Clave Única.

Dentro de los requisitos de postulación están: ser chileno, soltero, contar con situación militar al

día (no implica haberlo realizado), tener antecedentes personales intachables y haber aprobado

segundo año de enseñanza media. Cabe destacar que no existe una estatura mínima estable-

cida como requisito para los candidatos, quienes no deben tener tatuajes en lugares visibles de

su cuerpo y disponer de un estado de salud compatible con las exigencias del trabajo peniten-

ciario.

La Directora de Escuela, Coronel Carol Araneda Meza, dijo: “Ser parte de Gendarmería de

Chile no es solo una opción laboral, es una decisión de vida orientada a la seguridad y al com-

promiso con el país. Invitamos a los jóvenes a asumir este desafío con convicción. Hoy más que

nunca, el país necesita personas comprometidas, íntegras y con vocación de servicio”.

“Hoy, la Escuela de Gendarmería de Chile abre sus puertas a jóvenes que buscan un futuro con

propósito y proyección profesional, donde ingresar a esta Institución significa acceder a una

educación integral de carácter disciplinario, valórico y técnico, orientada a enfrentar los desafíos

de la seguridad penitenciaria moderna. Entre sus principales beneficios destacan la estabilidad

laboral, oportunidades concretas de crecimiento, perfeccionamiento permanente y la posibilidad

de desarrollar una trayectoria sólida, junto con el fortalecimiento de habilidades como liderazgo,

responsabilidad, empatía y trabajo en equipo”, explicó la directora.

En la primera etapa, el postulante deberá remitir la documentación solicitada, entre ellas: los

certificados de nacimiento, antecedentes personales, estado de soltería, situación militar al día

y concentración de notas. El proceso, para quienes cumplan con los requisitos de postulación,

continuará con las fases de evaluación psicométrica, entrevista médica, evaluación física, y en-

trevista personal.

El plazo de postulación se extenderá hasta el martes 5 de mayo (17:00 horas) y el ingreso para

los jóvenes seleccionados está previsto para el segundo semestre del presente año.

Para mayor información pueden visitar el sitio web www.escueladegendarmeria.gob.cl, o escri-

bir al correo electrónico admision.escuela@gendarmeria.cl.