INICIA NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN PARA GENDARMES ALUMNOS 2026

La Escuela de Formación Penitenciaria llevará a cabo este proceso a partir del martes 21
de abril y se extenderá hasta el martes 5 de mayo.
El Plantel Formador hace un llamado a los jóvenes varones, entre 18 y 25 años, que estén
interesados en formar parte de la nueva promoción de estudiantes becarios de la Escuela de
Gendarmería de Chile. La etapa de postulación es la primera fase de un proceso, el cual también
incluye evaluaciones físicas, psicológicas y entrevistas.
Este martes 21 de abril se iniciará el nuevo proceso de admisión que se extenderá por un plazo
de dos semanas y considera nuevas plazas para la promoción 2026 de Gendarmes Alumnos.
Las inscripciones se realizarán a través de la Plataforma Cero Filas, con verificación de identi-
dad digital vía Clave Única.
Dentro de los requisitos de postulación están: ser chileno, soltero, contar con situación militar al
día (no implica haberlo realizado), tener antecedentes personales intachables y haber aprobado
segundo año de enseñanza media. Cabe destacar que no existe una estatura mínima estable-
cida como requisito para los candidatos, quienes no deben tener tatuajes en lugares visibles de
su cuerpo y disponer de un estado de salud compatible con las exigencias del trabajo peniten-
ciario.
La Directora de Escuela, Coronel Carol Araneda Meza, dijo: “Ser parte de Gendarmería de
Chile no es solo una opción laboral, es una decisión de vida orientada a la seguridad y al com-
promiso con el país. Invitamos a los jóvenes a asumir este desafío con convicción. Hoy más que
nunca, el país necesita personas comprometidas, íntegras y con vocación de servicio”.
“Hoy, la Escuela de Gendarmería de Chile abre sus puertas a jóvenes que buscan un futuro con
propósito y proyección profesional, donde ingresar a esta Institución significa acceder a una
educación integral de carácter disciplinario, valórico y técnico, orientada a enfrentar los desafíos
de la seguridad penitenciaria moderna. Entre sus principales beneficios destacan la estabilidad
laboral, oportunidades concretas de crecimiento, perfeccionamiento permanente y la posibilidad
de desarrollar una trayectoria sólida, junto con el fortalecimiento de habilidades como liderazgo,
responsabilidad, empatía y trabajo en equipo”, explicó la directora.
En la primera etapa, el postulante deberá remitir la documentación solicitada, entre ellas: los
certificados de nacimiento, antecedentes personales, estado de soltería, situación militar al día
y concentración de notas. El proceso, para quienes cumplan con los requisitos de postulación,
continuará con las fases de evaluación psicométrica, entrevista médica, evaluación física, y en-
trevista personal.
El plazo de postulación se extenderá hasta el martes 5 de mayo (17:00 horas) y el ingreso para
los jóvenes seleccionados está previsto para el segundo semestre del presente año.
Para mayor información pueden visitar el sitio web www.escueladegendarmeria.gob.cl, o escri-
bir al correo electrónico admision.escuela@gendarmeria.cl.