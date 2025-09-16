Iniciativa de Empresas Bahamonde busca reciclar el cartón que se genera en los locales comerciales de Puerto Aysén: Varios negocios ya se han sumado

Empresas Bahamonde está llevando a cabo una llamativa iniciativa para retirar y reciclar el cartón, a la que se han sumado varios locales comerciales de Puerto Aysén. Este plan piloto apunta a valorizar este residuo que se acumula en las bodegas de los negocios, ya que gran parte de la mercadería llega en cajas desde otros lugares fuera de la región.

Además, busca que se reduzca la presencia del cartón en Sargento Aldea, principal polo comercial de la ciudad y así facilitar que el recorrido del camión compactador de residuos domiciliarios sea más expedito. Hasta la fecha, se han sumado negocios como Casa Laibe, Casa Pualuan, Casa Heidi, Maxiori Express y Centro, Tienda Javbian, Brillito, Panadería “La Mamy”, Ferretería Velásquez, Minimarket Chin Chin, entre otros.

Si hay locales comerciales que quieran incorporarse a esta iniciativa, pueden contactarse al número 67 2335550 o enviar un mensaje al correo dgarriga@empresasbahamonde.cl solicitando más información.

La encargada de Vinculación con el Medio de Empresas Bahamonde, Daniela Garriga, enfatizó que “sabemos que en estas fechas es mucho lo que llega a nuestra región, por lo que invitamos a los comerciantes a que se pongan en contacto con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales o al número 67 2335550”.

Detallando que como empresa ya se han implementado “otras campañas vinculadas al reciclaje, con la instalación de puntos verdes, la recolección de tapitas y pilas, además de los convenios con bares de nuestra ciudad”.

Eduardo Laibe, propietario de Casa Laibe, felicitó la iniciativa desarrollada por Empresas Bahamonde, ya que según sostuvo “no es fácil en Aysén y en la región todavía tener una conciencia clara sobre el reciclaje”.

“A la invitación de Empresas Bahamonde nos sumamos de forma inmediata e incluyendo a la gente que trabaja con nosotros porque hay un tema de concientización primero para que todos estemos comprometidos de que el reciclaje es importante. Eso lo logramos en los primeros días de evitar botar y juntar de una semana a otra”, agregó.

Por su parte, Jorge Quintana, administrador de tienda Javbian, detalló que se están sumando porque “sacamos bastante cartón toda la semana y no tenemos dónde dejarlo. Entonces, esto nos va a ayudar a despejar nuestras bodegas sacando esos cartones”.

Incluso, hizo el llamado a que “todos se sumen porque en realidad es buena iniciativa reciclar el cartón y así no contaminamos”. En tanto, Bernardita Chamblas, del equipo de Brillito Aysén, expresó sus agradecimientos con Empresas Bahamonde, ya que les ha ido súper bien tras incorporarse a la iniciativa.

“Ya es parte de la rutina de Brillito desarmar bien el cartón y dejarlo para los días que viene Empresas Bahamonde o de lo contrario, los llamamos si tenemos mucho y vienen. Así que súper bien, contentos porque es importante la cantidad de cartón que se genera en todo Sargento Aldea”, sostuvo.