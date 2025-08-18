Intento de robo provocó fuga de gas en Jardín “Aysén Chiquito”

Delincuentes trataron de robar calefón dejando flexibles en

mal estado, lo que habría originado la emergencia, que derivó

en la suspensión de actividades por todo el día, retomando

normalidad este martes.

Un fuerte olor a gas alertó al equipo de trabajo del jardín infantil Aysén

Chiquito de Puerto Aysén, de inmediato se activó el protocolo de

emergencia y lo principal fue poner a todos los niños y niñas a

resguardo en la zona segura del establecimiento.

En forma paralela a lo anterior se alertó a Bomberos para que llegue al

recinto, revise, controle la situación y evalúe las medidas que se

debían adoptar. Lo primero fue, suspender clases para la ventilación

del lugar y tras identificar el problema se informó a los entes

correspondientes para la solución.

“Nosotros nos percatamos de un fuerte olor a gas tanto en el exterior

como dentro de los pasillos, por lo tanto, llamamos a bomberos para

que nos pueda venir a hacer la medición y también indicar qué

situación estaba pasando. Mientras tanto se hizo la evacuación

preventiva de nuestros párvulos junto con los funcionarios a un lugar

de zona segura en la parte exterior, mientras bombero realizaba su

labor”, detalló inicialmente la directora del jardín, Verónica Zúñiga.

Tras la evaluación de Bomberos, “el Comandante nos indica que sí

efectivamente hubo una fuga de gas que es del calefón de la unidad

de la cocina de la empresa Endaya en nuestro establecimiento, que

tuvo un desperfecto en el flexible que debido a algún movimiento que

tuvo durante la noche, este fin de semana que intentaron robarlo

específicamente. Por lo tanto, nos indicó que sería bueno poder

despachar a los párvulos para que se pueda hacer el arreglo durante la

jornada de la tarde y se pueda ventilar todo el espacio del

establecimiento”, añadió la directora del jardín.

Debido a las indicaciones de Bomberos, desde el jardín Aysén Chiquito,

comenzaron a llamar a los padres y apoderados de los niños para que

los puedan retirar. De esta forma, se continuó ventilando todo el

recinto, se llevaron a cabo las reparaciones y este martes se retoman

las actividades con total normalidad, puntualizó la directora, Verónica

Zúñiga.