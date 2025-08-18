Intento de robo provocó fuga de gas en Jardín “Aysén Chiquito”

Delincuentes trataron de robar calefón dejando flexibles en
mal estado, lo que habría originado la emergencia, que derivó
en la suspensión de actividades por todo el día, retomando
normalidad este martes.
Un fuerte olor a gas alertó al equipo de trabajo del jardín infantil Aysén
Chiquito de Puerto Aysén, de inmediato se activó el protocolo de
emergencia y lo principal fue poner a todos los niños y niñas a
resguardo en la zona segura del establecimiento.
En forma paralela a lo anterior se alertó a Bomberos para que llegue al
recinto, revise, controle la situación y evalúe las medidas que se
debían adoptar. Lo primero fue, suspender clases para la ventilación
del lugar y tras identificar el problema se informó a los entes
correspondientes para la solución.
“Nosotros nos percatamos de un fuerte olor a gas tanto en el exterior
como dentro de los pasillos, por lo tanto, llamamos a bomberos para
que nos pueda venir a hacer la medición y también indicar qué
situación estaba pasando. Mientras tanto se hizo la evacuación
preventiva de nuestros párvulos junto con los funcionarios a un lugar
de zona segura en la parte exterior, mientras bombero realizaba su
labor”, detalló inicialmente la directora del jardín, Verónica Zúñiga.
Tras la evaluación de Bomberos, “el Comandante nos indica que sí
efectivamente hubo una fuga de gas que es del calefón de la unidad
de la cocina de la empresa Endaya en nuestro establecimiento, que
tuvo un desperfecto en el flexible que debido a algún movimiento que
tuvo durante la noche, este fin de semana que intentaron robarlo
específicamente. Por lo tanto, nos indicó que sería bueno poder
despachar a los párvulos para que se pueda hacer el arreglo durante la
jornada de la tarde y se pueda ventilar todo el espacio del
establecimiento”, añadió la directora del jardín.
Debido a las indicaciones de Bomberos, desde el jardín Aysén Chiquito,
comenzaron a llamar a los padres y apoderados de los niños para que
los puedan retirar. De esta forma, se continuó ventilando todo el
recinto, se llevaron a cabo las reparaciones y este martes se retoman
las actividades con total normalidad, puntualizó la directora, Verónica
Zúñiga.