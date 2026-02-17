Investigador CIEP llevará ciencia de los fiordos patagónicos a cumbre mundial del océano

El Dr. Paulo Moreno fue invitado a la Ocean Sciences Meeting 2026, uno de los encuentros científicos más relevantes del planeta, destacando el rol estratégico de Aysén en la comprensión del cambio ambiental global.

Entre el 22 y el 27 de febrero de 2026 se desarrollará, en la ciudad de Glasgow (Escocia), la Ocean Sciences Meeting (OSM) 2026, el principal congreso internacional en ciencias del océano, que convocará a cerca de 6 mil asistentes provenientes de más de 60 países. El encuentro reunirá a la comunidad científica global para discutir investigación de frontera sobre clima, ecosistemas marinos, biogeoquímica, criósfera y sostenibilidad oceánica.

En ese escenario, el investigador del centro científico regional CIEP, Dr. Paulo Moreno, representará a la Región de Aysén y a Chile con una ponencia centrada en los caudales de los ríos y nutrientes que van desde el continente hacia los fiordos patagónicos, un proceso clave para comprender la productividad y el equilibrio de estos ecosistemas únicos.

La participación de Moreno, se concretó tras una invitación de la Embajada Británica, que financiará sus pasajes y estadía, así como el viaje de la estudiante de Geografía de la Universidad de Chile, Paula Ojeda, tesista del Dr. Moreno, quien presentará un póster científico sobre la exportación de fósforo y arcillas en el río Baker.

“La Patagonia sur-occidental es un laboratorio natural excepcional. Nuestros ríos conectan lo que pasa en la tierra con canales y fiordos. También, se sabe que elementos como el sílice -que viene desde los ríos- son vitales para la productividad de los mares. Sin embargo, hasta ahora no existían estimaciones sistemáticas de cuánta agua y que concentración de elementos llegan realmente al mar. Ese vacío es precisamente lo que estamos abordando en CIEP”, explicó el Dr. Moreno, integrante del Grupo DulceAcuícola del centro de investigación regional.

Su exposición sintetizará años de investigación desarrollada en la Patagonia y en Aysén a través de campañas de monitoreo en terreno, modelación hidrológica, y técnicas analíticas avanzadas, para poder establecer una base cuantitativa robusta de exportaciones para la modelación oceánica y la planificación de la conservación en un contexto de cambio climático.