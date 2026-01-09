Investigan fallecimiento de buzo en centro de cultivo

Esta mañana en el litoral de la región de Aysén, desde el centro de cultivo “Martita” se dio cuenta a la autoridad marítima del fallecimiento de un buzo, quien efectuaba labores de su profesión. Se trata de la persona identificada con las iniciales M.M.S., tal como lo dio a conocer el capitán de navío litoral, gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela Iturra.

“A las 10:40 horas se recepcionó un llamado telefónico del asistente del centro Martita de la empresa Australis Mar, informando el lamentable fallecimiento del buzo identificado con las iniciales M

M.S., que en paz descanse, quien habría fallecido mientras se encontraba efectuando faenas de buceo”.

El gobernador marítimo de Aysén, detalló además que, “por este motivo, el capitán de puerto de Melinka informó de los hechos al Ministerio Público, a la fiscal de turno señora Marcela Valdés Parada, quien instruyó que personal de la SIP de Carabineros de Puerto Cisnes efectuara el procedimiento rigor y el posterior traslado de la persona fallecida a esa ciudad”.

El comandante Octavio Valenzuela, dijo por último que se adoptaron todas las medidas que permitan realizar la investigación para esclarecer las circunstancias en que falleció esta persona.

“La Autoridad Marítima adoptó los procedimientos policiales disponiendo el zarpe desde el puerto de Melinka y de Puerto Cisnes al lugar de los hechos para tomar el procedimiento policial en conjunto con Carabineros de Chile y efectuar las primeras diligencias para realizar la investigación sumaria administrativa marítima que determinará las posibles causas, circunstancias y responsables de los hechos informados”.