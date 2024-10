Joven aysenina representará a la región en importante feria científica de Paraguay

La estudiante estará por una semana y presentará su proyecto enfocado en los modos

de vida de los canoeros.

Florencia Solís García, joven estudiante del Liceo Bicentenario Altos del Mackay,

participará en la Feria Científica y Tecnológica Internacional CIENCAP, plataforma que

reúne a estudiantes, investigadores y profesionales para compartir conocimientos y

proyectos innovadores en ciencia y tecnología. Se lleva a cabo anualmente en

Asunción, Paraguay, y ha crecido hasta convertirse en un evento internacional que

atrae a participantes de diferentes países del mundo.

La Feria CIENCAP tiene por objetivos fomentar la innovación y el emprendimiento en

áreas como ciencias exactas, tecnología, ingeniería y matemáticas, y estimular la

colaboración y el intercambio de ideas entre estudiantes, investigadores y

profesionales.

La joven estudiante llegará hasta Asunción en octubre del presente año, luego de

adjudicarse un premio en el congreso ValdiCiencias el año 2023, representando a su

establecimiento educacional con su proyecto “Persistencias de modos de vida de

canoeros en el área de fiordos, zona norte de la región de Aysén”.

“La importancia de los establecimientos educacionales no solo radica en su rol

formador, sino también en su capacidad para fomentar el desarrollo de la curiosidad y

el pensamiento crítico en las juventudes. Es por esto que destacamos enormemente el

que, dentro de las escuelas y liceos permitan que estudiantes puedan explorar sus

intereses, generar nuevas ideas y soluciones a los desafíos que enfrentan sus

comunidades. Estos espacios se convierten en una plataforma clave para cultivar

futuros líderes y lideresas, enriqueciendo tanto su aprendizaje como su contribución al

bienestar social y científico del país2, sostuvo el Director Regional de INJUV Aysén,

Camilo Triviño Urtubia.

“Florencia ha realizado un trabajo social acucioso donde ha aprendido sobre

metodologías de investigación, etnografía, historia acerca de los chonos, un pueblo que

hoy se considera extinto de la región de Aysén y luchó sobre las comunidades costeras

actuales en los fiordos de Aysén, pero lo más importante, ha aprendido mucho sobre

cómo comunicar lo que aprende, lo que la ha llevado a obtener la atención y el

reconocimiento de un público que vio en su historia un aporte al conocimiento y al

futuro de estas mismas comunidades. Estamos muy orgullosos de su entrega y

dedicación al bienestar de la comunidad y su propia formación”, afirmó el docente del

Liceo Bicentenario Altos del Mackay, Luis López Saravia.

Finalmente la estudiante Florencia Solís García, indicó que “me siento súper orgullosa y

súper feliz, de verdad creo que es un desafío muy bacán, en el término que me va a

poder hacer explorar cosas que nunca he hecho antes, como viajar sola y a otro país

y representar a la ciencia, que es lo que más me motiva, poder hacer que la gente

conozca la región y conozca las pasiones que todo el mundo tiene, poder hacer que el

litoral se difunda y que las personas conozcan respecto a su región para mi es

sumamente importante, estoy súper orgullosa”.