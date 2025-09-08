Juventudes Scout e INJUV impulsan recuperación de Biblioteca de Balmaceda

Con entusiasmo y gran compromiso comunitario, juventudes voluntarias de los grupos

Guía y Scout San Felipe Benicio, Guía y Scout Sagrada Familia, junto al Instituto

Nacional de la Juventud (INJUV), participaron en una jornada de recuperación y

hermoseamiento de la Biblioteca Vecinal Municipal 52-A de Balmaceda.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer este espacio clave para la vida local,

mediante labores de limpieza, pintura de rejillas, ordenamiento de libros y mejoras en

las distintas salas de este centro de lectura comunitario. Con guantes, bolsas de

basura, pintura y herramientas, las y los jóvenes revitalizaron el lugar, buscando

ofrecer un entorno más acogedor y funcional para sus vecinos y vecinas.

“El voluntariado es una de las expresiones más potentes de participación, y ver a las

juventudes de las agrupaciones de Guías y Scout aportando al rescate de un espacio

comunitario tan significativo como esta biblioteca, reafirma el valor de las alianzas

entre organizaciones sociales y el Estado. Desde INJUV seguiremos impulsando estas

instancias, porque creemos en el poder transformador de las juventudes, en su

capacidad de generar cambios y en su compromiso real con el bienestar de las

comunidades de la región”, sostuvo el director regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño

Urtubia.

Para Emilia Suazo Pérez, integrante de la avanzada Amuillan del Grupo Guías y Scout

San Felipe Benicio, la experiencia fue una oportunidad de aportar directamente al

bienestar de su comunidad. “Lo que me motiva es saber que podré haber ayudado a

alguien, en este caso a la comunidad de Balmaceda. Colaborar en la biblioteca, ir con

tus amigos a servir a quienes lo necesitan, nos hace felices. Como jóvenes es de suma

importancia participar en este tipo de actividades, porque a través de nosotros

podemos generar cambios, ser propulsores de nuevas ideas y líderes positivos dentro

de nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, Benjamín Vargas Rojas, del mismo grupo Scout, destacó el valor de la

actividad: “Fue una actividad fuera de lo común de los servicios y bien organizada, ya

que también ayudó a darnos cuenta de la realidad de Balmaceda, el descuido, y

nosotros desde nuestra humilde ayuda podemos aportar con un granito de arena a la

comunidad del lugar con buena voluntad. Fue un buen tiempo, ya que como dice el

creador del movimiento Scout ‘la verdadera felicidad es hacer feliz a los demás’, y lo

pudimos lograr a través de nuestro servicio y mejor aún con un buen ambiente, con un

buen recibimiento por parte de la comunidad de Balmaceda”.

La jornada no solo permitió recuperar un espacio público, sino que también reafirmó el

rol protagónico de las juventudes en la construcción de comunidades más unidas,

activas y solidarias.