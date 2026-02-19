La Junta celebra en grande: Los Charros de Luchito y Rafael y La Mary protagonizan el cierre del aniversario 63

La localidad de La Junta se prepara para vivir el gran cierre de su aniversario N°63, en el

marco de la tradicional Semana Juntina, celebración que durante los últimos días ha

convocado a la comunidad y visitantes con diversas actividades recreativas, alianzas y

asados comunitarios gratuitos.

El viernes 20, desde las 22:00 horas en el gimnasio local, se presentarán gratuitamente Los

Charros de Luchito y Rafael, quienes llegarán con clásicos como “Guau Dice mi Perro”, “La

Flor de tu Florero” y “Cómo Dejar de Amarte”, prometiendo una noche cargada de música

ranchera y baile.

El sábado 21, también desde las 22:00 horas y con acceso liberado, será el turno de La

Mary, quien cerrará oficialmente la semana aniversario con su repertorio tropical, incluyendo

temas como “5 Noches x Semana”, “Antología” y “El Amor de Mi Vida”, entre otros éxitos.

La organización de la Semana Juntina está a cargo de la Junta de Vecinos La Junta,

contando con el financiamiento y apoyo de la Ilustre Municipalidad de Cisnes y el Gobierno

Regional de Aysén, lo que ha permitido desarrollar una programación amplia y abierta a la

comunidad.

Desde la organización reiteraron la invitación a disfrutar de estos últimos dos días de

celebración y a mantenerse informados a través de su cuenta de Instagram

@semanajuntina y en Facebook Junta de Vecinos La Junta, donde se encuentra disponible

la programación completa de actividades.