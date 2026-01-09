LICEO BICENTENARIO AUSTRAL LORD COCHRANE OBTIENE PRIMER LUGAR REGIONAL EN RESULTADOS PAES ENTRE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO

El Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane alcanzó el primer lugar regional en resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) entre los establecimientos públicos, consolidando un hito relevante para la educación pública de la Región de Aysén.

En este contexto, el alcalde (s) de Cochrane, Marcelo Haro Nowajenski, recibió en la municipalidad de Cochrane la mañana de este jueves 8 de enero a las y los estudiantes con más altos puntajes PAES, junto a directivos del establecimiento y representantes del Centro General de Padres y Apoderados, en un desayuno de reconocimiento, instancia que permitió relevar el esfuerzo académico, el trabajo colaborativo y el compromiso comunal con la educación.

De un total de 41 estudiantes egresados de 4° medio, 22 alumnas y alumnos del Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane destacaron con altos puntajes PAES, encabezando los resultados Emilio Cárcamo Asenie, quien alcanzó 923 puntos en Matemática, posicionándose entre los puntajes más altos a nivel regional; seguido por Fernando Ganga Luna, con 880 puntos en Matemática; Lucía Ganga, quien obtuvo 860 puntos en Competencia Lectora y 842 en Matemática; Daniel Sepúlveda Reyes, con 808 puntos en Competencia Lectora y 807 en Matemática; Manuel Vega, con 808 puntos en Competencia Lectora y 780 en Matemática; y Belén Suárez Ramírez, quien logró 790 puntos en Historia y Ciencias Sociales y 740 en Competencia Lectora.

El alcalde (s) de Cochrane Marcelo Haro Nowajenski valoró el logro, señalando que “como municipio financiamos el preuniversitario ejecutado el año pasado (2025), y hoy vemos resultados concretos de esa inversión en el futuro de nuestros jóvenes. Las puertas de la Municipalidad y de la comuna estarán siempre abiertas para que puedan volver y desarrollarse profesionalmente en Cochrane”.

Desde el establecimiento, su directora Rosario Parra García destacó que “este logro se vive con alegría, pero también con humildad y responsabilidad. Nos impulsa a seguir creciendo como liceo, siempre con el foco puesto en nuestros estudiantes, que son quienes desarrollan sus sueños y alcanzan sus metas”.

El trabajo colaborativo también fue relevado por la representante del Centro General de Padres y Apoderados, Yvonne Muñoz, quien señaló que “estos resultados son fruto de un trabajo sostenido junto al liceo, especialmente con la implementación del preuniversitario, uno de los logros más ambiciosos que nos propusimos como comunidad educativa”.

Los propios estudiantes destacaron el acompañamiento recibido durante este proceso. Fernando Ganga Luna, quien obtuvo 880 puntos en Matemática, señaló que “los ensayos entregados por el liceo y el apoyo constante de los profesores fueron fundamentales para enfrentar la prueba con mayor seguridad”, agregando que es importante “no tomarse el proceso con tanta presión, porque eso a veces juega en contra”.

En tanto, Belén Suárez Ramírez, con 790 puntos en Historia y Ciencias Sociales, valoró la formación recibida indicando que “el liceo entrega herramientas muy sólidas, especialmente a través del preuniversitario y la disposición permanente de los profesores. Es un pilar fundamental para enfrentar este proceso”.

Por su parte, Emilio Cárcamo Asenie, quien alcanzó 923 puntos en Matemática, destacó el rol de sus docentes, señalando que “el apoyo de los profesores fue clave, incluso fuera del calendario escolar. Siempre hubo disposición para resolver dudas y acompañarnos”.

Finalmente, Daniel Sepúlveda Reyes, con 808 puntos en Competencia Lectora y 807 en Matemática, valoró el trabajo constante desarrollado durante el año, destacando la importancia de la preparación sistemática y el compromiso personal para alcanzar buenos resultados.

Cabe señalar que estos resultados son fruto de un trabajo colaborativo y sostenido entre el Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane, el Centro General de Padres y Apoderados, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la Municipalidad de Cochrane, donde cada actor cumplió un rol fundamental en el proceso formativo de las y los estudiantes. En este contexto, el municipio dispuso recursos municipales cercanos a los $7 millones para la implementación del preuniversitario gratuito, iniciativa que complementó el trabajo pedagógico desarrollado en el aula, marcando un hito que posiciona a Cochrane como un referente regional en educación pública