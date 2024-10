Marcelo Santana: “Caída de la economía en la región debe ser tema nacional y no veo a nuestras autoridades preocupadas”

El candidato a Gobernador Regional de Aysén advierte sobre el mal desempeño

económico de la región y propone un cambio urgente en la planificación e inversión

pública para potenciar sectores económicos como las energías renovables y el turismo

sostenible.

Septiembre 2024. Los recientes indicadores económicos entregados por el Banco Central

muestran una alarmante realidad para la región de Aysén, que nuevamente registró el

peor desempeño económico del país, con una caída del 3,6% de su producto interno

bruto. Esta situación refleja la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se

gestiona el desarrollo de la región.

“Aysén ha dependido en la última década de la pesca y la acuicultura, especialmente de

la producción de salmón, que representa el 50% de la producción nacional. Aunque este

sector sigue siendo un pilar esencial para nuestra economía, el verdadero problema no

radica en su vulnerabilidad, sino en la falta de inversión y planificación estratégica del que

debe ser liderada desde el Gobierno Regional”, indicó Marcelo Santana.

Junto con ello, el candidato a Gobernador Regional de Chile Vamos enfatizó que si en

cualquier parte del país se hubieran acumulado tres trimestre consecutivos de caída de la

inversión, sería tema nacional, pero “no veo que las autoridades de la región están

preocupadas de ello”, puntualizó. Señaló además que no se puede esperar que la

economía de Aysén prospere si continúa dependiendo de un modelo de gestión que no

responda a las necesidades específicas de los sectores productivos. “El aislamiento, la

falta de inversión en infraestructura clave como caminos, puertos y redes eléctricas, y una

mala administración de los recursos públicos, están frenando nuestro desarrollo”, afirmó.

Santana subrayó que es prioritario garantizar, que desde el gobierno regional, se articule

un trabajo conjunto con los sectores productivos para revertir esta situación. “Nuestra

región tiene un potencial inmenso en energías renovables, turismo sostenible, agricultura

y pesca con valor agregado. Si logramos una inversión pública bien orientada, no solo

fortaleceremos a cada sector productivo, sino que también diversificamos nuestra

economía, generando empleos que tanto necesita nuestra región y mejorar la calidad de

vida de todos los aiseninos”, concluyó.