Marcelo Santana sobre el Presupuesto público para el 2025: señales de poco crecimiento y sin un plan estratégico para la región de Aysén

Santana subraya la urgencia de establecer metas claras y una visión a largo plazo que

enfrente los desafíos estructurales de la región, destacando la falta de conectividad, apoyo

al sector rural y desarrollo productivo.

Coyhaique. Coyhaique. Marcelo Santana, candidato a gobernador regional de Aysén,

expresó su opinión tras el anuncio del Presupuesto 2025 realizado por el presidente

Gabriel Boric. Aunque valoró los esfuerzos en áreas como seguridad y salud, Santana

señaló que el desarrollo de Aysén requiere una mayor planificación y estrategia por parte

del gobierno regional para convertir los recursos asignados en acciones efectivas. “Las

buenas intenciones no son suficientes; es necesario fijar metas concretas y una visión

firme para el futuro de Aysén”, afirmó.

Además, el candidato de Chile Vamos destacó que el presupuesto actual no resuelve de

manera efectiva los problemas históricos de la región. “Enfrentamos serias deficiencias en

conectividad, infraestructura y apoyo al sector rural. Estas áreas necesitan más que un

enfoque fragmentado, requieren una estrategia integral que permita verdaderos

avances”, puntualizó Santana.

Marcelo Santana también subrayó que el progreso de Aysén no puede depender de

medidas aisladas. “El gobierno debe comprometerse con proyectos sostenibles que

generen resultados tangibles. Se necesitan inversiones que impulsen la mejora de la Ruta

7, la reactivación del sector agrícola y un respaldo real a las pymes locales”, añadió.

En esta línea, Santana insistió en la necesidad de metas claras y una planificación a largo

plazo, en la que el gobierno regional garantice que los proyectos de infraestructura,

conectividad y desarrollo beneficien efectivamente a los habitantes de Aysén. “El gobierno

regional juega un papel crucial en la ejecución de estos proyectos, y sin una estrategia

bien definida, los recursos corren el riesgo de no transformarse en mejoras reales”,

sostuvo.

Finalmente, Santana hizo un llamado a las autoridades para convertir las promesas en

acciones concretas y priorizar los recursos de manera que impacten verdaderamente en la

vida de los aiseninos. “El verdadero desafío es lograr que este presupuesto se convierta en

un futuro más próspero y alineado con las necesidades reales de Aysén”, concluyó.