Más de 5600 controles del Plan Calles Protegidas se han llevado a cabo en Aysén durante el 2025

La División de Fiscalización de Transportes (DFT) se caracteriza por abordar distintas tareas de control, tanto en la vía pública con vehículos particulares, transporte de carga y transporte de pasajeros; como en el monitoreo de la red de subsidios de conectividad del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en sus distintos modos, terrestres, marítimos, lacustres, fluviales y áereos.

En este sentido el Plan Calles Protegidas, iniciativa que permite sistematizar el trabajo colaborativo con otras instituciones, ha permitido coordinar iniciativas de control con Carabineros, Senda, municipios, Servicio de Impuestos Internos, MOP, SAG, CONAF, entre otras. Esta acción ha permitido reforzar la presencia del DFT y de esta forma velar por una mayor seguridad en las vías velando por el cumplimiento de la normativa de tránsito.

Para constatar el trabajo realizado en Aysén y el trabajo en conjunto con otras instituciones reforzado por el Plan Calles Protegidas el jefe de la DFT, Óscar Carrasco se sumó a actividades de control en la comuna de Aysén, con visita inspectiva a la Planta de Revisión Técnica, y fiscalizaciones a transporte de carga y embarcación subsidiada Leptepu en Puerto Chacabuco, instancia en la que se sumaron efectivos de la policía marítima de la Armada.

En la oportunidad el Jefe de la DFT, destacó la labor realizada por los inspectores en donde “en lo que va del año se registra un total de 21 operativos conjuntos con otras instituciones y un total de 5666 controles vehiculares a transporte de carga, vehículos particulares y taxis en todas sus modalidades”.

Carrasco destacó además la presencia regional de los inspectores ya que “esta es una región que además cuenta con una gran dispersión geográfica y en donde los subsidios de transportes son muy relevantes para la conectividad. A agosto de este año 300 servicios subvencionados han sido controlados por la DFT, que se encarga de que se respeten las condiciones contractuales para brindar un buen servicio a los usuarios”.