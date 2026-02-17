Muere huemul atropellado en sector Las Horquetas de ruta Coyhaique – Villa Cerro Castillo

*El fatal accidente ocurrió la noche de este domingo entre las 21:45 y 22:15 horas,

dejando al ejemplar con una pata trasera quebrada, y otras lesiones que

provocaron su muerte. Seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, hace un llamado a la

conducción responsable en el sector.

El atropello se registró específicamente en la curva conocida como Las Horquetas, en la

carretera con dirección a Coyhaique. En el lugar quedaron marcas de frenada en el

pavimento, lo que podría ayudar a ubicar el punto exacto del impacto.

El vehículo, según testigos, adelantó en la recta antes de llegar a la curva, instantes antes

que ocurriera el atropello.

El ejemplar fue encontrado a un costado de la carretera, con una pata trasera quebrada, y

otras lesiones, producto del impacto. Pese a la gravedad de su lesión, el animal logró

desplazarse del lugar. En el transcurso de este lunes, alertados por esta situación personal

del SAG acudió al lugar encontrando al huemul macho, de aproximadamente un año de

edad, herido; el cual falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante esto, el seremi de Agricultura de Aysén, Eugenio Ruiz, se refirió a este lamentable

hecho y al trabajo que como cartera vienen realizando para la protección de esta especie

emblemática.

"Como Ministerio de Agricultura, a través de CONAF y SAG, hemos impulsado diversas

campañas de educación y concientización sobre la protección del huemul, especialmente

en zonas de alto tránsito como la Ruta 7", señaló Ruiz.

La autoridad regional agregó que "los atropellos en rutas son una de las mayores causas

de muerte de esta especie, que se encuentra en peligro de extinción y de la cual queda

muy poca población. Hacemos un llamado urgente a quienes transitan por sectores como

Las Horquetas, Cerro Castillo y toda la Carretera Austral a respetar los límites de

velocidad, no superar los 60 km/h en estas zonas y estar atentos, porque la vida de un

huemul puede depender de una conducción responsable".

Finalmente, el Seremi recordó que "es fundamental acudir siempre al Servicio Agrícola y

Ganadero (SAG) o a CONAF para denunciar cualquier avistamiento, accidente o situación

de riesgo que involucre a esta especie. La protección del huemul es tarea de todos. Esta es

la primera muerte por atropello de un huemul en el sector desde hace tres años.”