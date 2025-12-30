MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Y CONAF REFUERZAN ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR INCENDIOS FORESTALES

Con una actividad en terreno realizada en el sector del Glaciar Calluqueo, la Ilustre Municipalidad de Cochrane, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), reforzó el llamado a la prevención de incendios forestales durante la temporada estival, marcada por las altas temperaturas y la sequía.

Durante la jornada, el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, destacó la importancia de generar conciencia en la comunidad y en quienes visitan la comuna, especialmente en sectores de alto valor natural y turístico.

“Hoy estamos en el sector de Calluqueo, un lugar realmente maravilloso y muy turístico. Imaginen lo que significaría un incendio en un entorno como este. Justamente por eso estamos aquí, para hacer conciencia y reforzar la prevención. Estamos viviendo una época de mucha sequía y está comprobado que la gran mayoría de los incendios forestales se producen por acción humana, muchas veces por descuidos que se pueden evitar”, señaló el jefe comunal.

El alcalde agregó que durante la visita se pudo constatar evidencia del uso indebido del fuego en mirador del sector, lo que representa un grave riesgo para el entorno y las personas, “Un solo descuido puede provocar la destrucción de nuestra naturaleza, poner en riesgo la vida humana y afectar seriamente el desarrollo de nuestra comuna. Por eso el llamado es claro a nuestros vecinos, vecinas y a quienes nos visitan: no hacer fuego y respetar las normas”, enfatizó.

Por su parte, CONAF informó que se encuentra desarrollando diversas acciones preventivas en la Provincia Capitán Prat, en coordinación con el municipio, organismos públicos y organizaciones del territorio.

Así lo señaló el jefe provincial de CONAF Capitán Prat, Wildo Palma, quien explicó que una de las principales líneas de trabajo ha sido la participación en mesas interinstitucionales, con el objetivo de difundir el mensaje del no uso del fuego, la responsabilidad individual y el autocuidado, “Queremos que tanto nuestros vecinos como quienes visitan la comuna puedan disfrutar de un verano tranquilo y seguro, con una buena experiencia turística, pero siempre cuidando nuestro entorno natural”, señaló Palma.

Dentro de las acciones en terreno, CONAF ha reforzado los patrullajes preventivos en distintos sectores de la comuna, a través de sus brigadas visitando predios rurales para informar directamente a los propietarios que los avisos de quema se encuentran suspendidos hasta abril de 2026, reiterando que el uso del fuego está prohibido.