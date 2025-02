Municipio realiza reconocimiento a “Hijos Ilustres” y “Ciudadanos Destacados” en Puerto Aysén

Una emotiva ceremonia de reconocimiento a vecinas y vecinos destacados se vivió en la Casa de la

Cultura de Puerto Aysén, cuando el Concejo Municipal en pleno, presidido por el alcalde Luis

Martínez, distinguió a ayseninos y ayseninas, por su contribución al desarrollo de la ciudad y

comuna en diversos ámbitos.

En el marco del 97 aniversario de Puerto Aysén, y con la finalidad de relevar y agradecer el aporte

de la comunidad, se llevó a cabo la entrega de títulos honoríficos a un total de 27 ciudadanos y

ciudadanas, que fueron reconocidos bajo las distinciones de “Ciudadano fundador de Aysén”,

“Servicios distinguidos a la comunidad”, “Ciudadanos ilustres” e “Hijos Ilustres”.

Aportes a la participación social, al deporte, a la cultura y las artes, al folclore y las tradiciones, así

como aquellos que llegaron primero, fueron algunas de las categorías, que incluyó además a

funcionarios de la Armada y Carabineros de Chile, quienes realizaron alguna acción especial que

merecía ser destacada.

Amanda Tavie, una de las reconocidas como “Hija Ilustre” estaba sumamente emocionada luego

de la ceremonia, “no tengo palabras para describir la alegría que siento en este minuto y el

agradecimiento al señor Alcalde y su Concejo Municipal, verdaderamente va a ser un momento

que voy a atesorar siempre. Me parece que está muy bien que el reconocimiento se haga en vida,

porque ¿Cuántos de los que llegaron primero que se fueron sin que ni siquiera les dijeran

gracias?”.

Por su parte, Emilio Vera, joven distinguido como “Ciudadano Ilustre” por su gran carrera como

deportista a su corta edad, comentó lo importante que es reconocer a los jóvenes que se

esfuerzan por conseguir metas deportivas, “hay muchos chicos con bastantes logros en este

último tiempo que tienen todas las capacidades de estar acá igual presente recibiendo un

reconocimiento, esperemos que se siga premiando a los jóvenes para seguir incentivando su

avance. También un agradecimiento al Concejo Municipal, que fue capaz de hacerme este regalo;

a mi familia, que siento que sin ella no puede hacer nada y a mi sensei que igual vino a estar

presente acá en esta presentación y ahora esperar el Nacional de Karate para volver a ganar”.

En la actividad estuvieron presentes distintas autoridades comunales, provinciales y regionales,

como así también, familiares y personas cercanas a los homenajeados, quienes celebraron este

importante hito, que pretende ser instaurado de aquí en más en la presente administración.

El alcalde Luis Martínez explicó el motivo de este reconocimiento a los vecinos, ya que “en este

aniversario de Aysén es de vital importancia reconocer a los que llegaron primero, pero también a

los que van haciendo cosas que son relevantes para la comuna. Hoy día hemos tenido una

ceremonia muy bonita que organiza por supuesto nuestro municipio, pero que trae a la familia y el

recuerdo de lo que fue Aysén en sus inicios y cómo lo vamos proyectando hacia el futuro. Así que

muy contento, quiero mandar un saludo desde la comunidad a cada una de las personas que hoy

día pueden reconocida y a su familia”.

Mientras tanto, la concejala Tatiana Villarroel, añadió que “esta es una instancia de reconocernos

y respetarnos, como dijo el alcalde en su discurso. Creo que, si no me equivoco, esta es la segunda

oportunidad en que se realiza y se tiene que seguir haciendo, sobre todo cuando estamos a poco

tiempo de celebrar el centenario, por eso es muy importante reconocer a los pioneros, a quienes

han venido a hacer patria a Puerto Aysén y también relevar a quienes han hecho patria en otras

localidades de nuestra comuna”.

La ceremonia fue transmitida por las redes sociales del Municipio, para quienes quieran revivir tan

emotivo momento, donde fueron reconocidos como Ciudadanos Ilustres: la ex-alcaldesa de Aysén,

Marta Cárdenas Bórquez; el dirigente deportivo Eduardo Ciro Saldivia Rogel; y el campeón

panamericano de karate, Emilio Vera Salinas. Como Hijos Ilustres: a la destacada vecina y dirigente

de los adultos mayores, Amanda Tavie Navarro; a la ex edil durante el periodo 1985-1989,

Berenice Gillibrand Mellado; y al reconocido jinete aysenino, Jorge “El Manso” Cárdenas.