Nueva SEREMI de Energía en la Región de Aysén Sandra Maldonado Garcés, agradece nombramiento y reafirma compromiso con el desarrollo energético sostenible

El Ministerio de Energía anunció oficialmente el nombramiento de Sandra

Maldonado Garcés como la nueva Secretaria Regional Ministerial de Energía en la Región

de Aysén. Con una amplia trayectoria en gestión pública, planificación territorial y

desarrollo regional, Maldonado asume este desafío con el compromiso de impulsar un

desarrollo energético sostenible, cercano y acorde a las necesidades de las comunidades.

Maldonado es de la ciudad de Puerto Aysén, de profesión Trabajadora Social y

cuenta con estudios de Magíster en Planificación Territorial, además de diplomados en

Gerencia y Administración Pública y Formulación de Proyectos Regionales. Durante su

carrera, ha liderado diversos programas sociales y productivos, trabajando en la

implementación de políticas públicas en distintas comunas de la región y generando

iniciativas que fortalecen el desarrollo territorial.

La nueva Seremi expresó su profundo agradecimiento al Presidente de la

República, Gabriel Boric Font, y al Ministro de Energía, Diego Pardow, por la confianza

depositada en su persona para liderar esta cartera en una región clave para el desarrollo

energético del país. “Recibo este nombramiento con humildad, responsabilidad y un

firme compromiso con los desafíos que enfrenta nuestra región en materia energética.

Agradezco sinceramente al Presidente por esta oportunidad de contribuir desde el

territorio al avance de una matriz energética más limpia, inclusiva y resiliente”, señaló

Maldonado.

Desde su rol, destacó que trabajará de manera colaborativa con comunidades,

autoridades locales, el sector privado y organizaciones sociales para impulsar proyectos

que promuevan el uso eficiente de la energía, el desarrollo de energías renovables y la

equidad territorial en el acceso energético.

Cabe señalar, que inicio sus funciones con una agenda centrada en el

fortalecimiento de la transición energética, el acompañamiento a proyectos locales y el

impulso de políticas públicas que respondan a las particularidades de la región. De esta

manera, ya se reunió con el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán,

para coordinar y planificar el trabajo del próximo período, con el objetivo de entregar

soluciones que integren a las comunidades y aprovechen de manera responsable los

recursos energéticos de la región.

Finalmente, destacó que “quiero expresar mi profundo agradecimiento al Partido

Socialista de Chile por depositar su confianza en mis capacidades y competencias para

asumir el desafío de ser Seremi de Energía en la Región de Aysén. Me honra poder

contribuir desde este espacio al fortalecimiento de las políticas públicas que promueven

equidad, participación y sostenibilidad para todas y todos”.