Padres y niños felices esperando se repita “Actívate en Vacaciones”: Cisnes 2026 finalizó con muestra de talleres

Junaeb, Municipalidad de Cisnes, OLN y la escuela Guido
Gómez, cada entidad aportó para el exitoso desarrollo del
programa en la cabecera de la comuna de Cisnes.
Se destaca también la creación de un lienzo, elaborado por los
niños y niñas que participan de la iniciativa, demostrando así
la conexión entre el programa Actívate en Vacaciones y la
identidad cultural del territorio, ya que, el lienzo se entregó a
los beneficiarios de la casa minga en la “Fiesta del Pesca’o
Frito”.
Una maravillosa ceremonia de cierre del programa “Actívate en
Vacaciones” fue la que se desarrolló en la escuela Guido Gómez de
Puerto Cisnes, ocasión en la que los padres y familias disfrutaron
sorprendidos de los grandes talentos demostrados por sus hijos e
hijas, en una muestra que fue aplaudida de principio a fin.
Es importante relevar que, por tercer año consecutivo, la Municipalidad
de Cisnes, a través de la Oficina Local de la Niñez, se adjudicó el
Programa “Actívate en Vacaciones” de JUNAEB, en la línea de
intervención Escuelas Saludables para el Aprendizaje.
En esta oportunidad, los niños, niñas y adolescentes de Puerto Cisnes
fueron los protagonistas en talleres como fanzine, huerto comunitario,
micro-bosque con lupa, grabado experimental, stop motion, pinturas
naturales, entre otros, los cuales promueven la creatividad, el trabajo
colaborativo y el vínculo con el patrimonio cultural y natural de nuestra
comunidad.
Como alcalde de la comuna de Cisnes, estoy muy contento que se
haya llevado adelante este programa de Actívate en Vacaciones, que
nosotros lo tenemos como itinerante dentro de la comuna. En esta
oportunidad le correspondió a Puerto Cisnes con un enfoque más
artístico cultural, también con actividades deportivas y nutricionales,
que fue un programa bastante completo en su actuar y que ha
beneficiado a más de 30 niños de aquí de la localidad, generando un
beneficio de actividades durante las vacaciones, pero también un
apoyo a las distintas familias. Así que, para nosotros es muy
importante seguir trabajando en esta forma colaborativa con
instituciones como Junaeb, por ejemplo, con otras más, para sacar
adelante iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad. Como
municipio seguimos con este compromiso de poder trabajar con estos
programas, no solamente en Cisnes, sino que en distintos lugares de
nuestra querida comuna”, señaló el Alcalde, Francisco Roncagliolo.
En tanto, la administradora de la Municipalidad de Cisnes, Katherine
Calquín, se mostró feliz con el desarrollo de la iniciativa y el resultado
del trabajo del equipo que se desempeñó en el programa. Recalcando
que esto permite acercar el arte y la cultura a los niños, niñas y
adolescentes de la comuna. Por ello se rescatan estos espacios que
entregan a los beneficiarios una educación integral.
Para la coordinadora de “Actívate en Vacaciones” Cisnes 2026, María
Jesús Faundez, la ejecución del programa que concluyó con una
muestra a los padres de los beneficiarios y a la comunidad, permitió,
“mostrar el público asistente un conjunto de procesos y creaciones que
nacen a partir de un fruto del trabajo sostenido de niñas, niños,
adolescentes y sus respectivos talleristas durante 4 semanas en la
localidad de Puerto Cisnes. Donde pudieron pasar por talleres de
grabado, fanzine, pinturas naturales, yoga, stop motion, actividad
física, alimentación saludable entre otros, potenciando así, por una
parte, la cohesión grupal, el fomento de una convivencia más sana y
amable entre niñas y niños y también tiene un impacto directo en
fomentar un tejido social robusto en Puerto Cisnes y en nuestra
comunidad”.
Para la monitora del taller de stop motion y cineasta de Puyuhuapi,
Alison Ninoska, este fue un lindo trabajo realizado junto a Alejandro
Raimilla, lo que permitió crear junto a los niños la película “el bosque
misterioso”. “Estoy muy agradecida y muy feliz de esta instancia, creo
que es muy importante el arte y la cultura en estos territorios rurales
para potenciar la imaginación, el compartir y el explorar juntas y juntos
con los niños y niñas de las localidades. Así que muchas gracias a la
OLN por esta invitación y espero puedan pronto ver el estreno de El
bosque misterioso, que fue la película que crearon las niñas y los niños
de Puerto Cisnes”.
Algunas de las madres de los participantes valoraron estas instancias
de aprendizaje, sobre todo en época de vacaciones, donde los niños se
entretienen, los pasan bien y adquieren nuevos conocimientos.
“Estamos muy contentos porque todos los días llegaba muy feliz,
motivada. Así es que, nosotros también y agradecidos porque
aprendieron mucho”. “Fue una linda experiencia, ella llegaba muy
contenta, hizo muchas actividades. Agradecer a la escuela de verano y
ojalá se vuelva a repetir. Así es que muchas gracias de que los niños
puedan hacer cosas diferentes”. “Agradecer a todos los gestores de
esta hermosa iniciativa, ojalá se repita. Una actividad muy rica en
conocimiento, en arte, en expresión, fue muy emocionante lo que
vimos y vivimos hoy, nuestros hijos se van felices”, el comentario de
las madres al cierre del programa.
Los niños y niñas que estuvieron en los talleres, conocieron nuevos
amigos y disfrutaron al máximo el programa “Actívate en Vacaciones”,
solo piden que se repita para volver a participar y aprender. “Me
encantaron todas las actividades”. “Desde un comienzo actívate en
vacaciones fue entretenido, los tíos buena onda”. “La experiencia fue
bonita, entretenida, conocer nuevos amigos, personas que pensaban
distinto y conocer sus experiencias. Fue todo muy entretenido, pintura,
cine, actuación, salud y muchas cosas más”. “Fue muy entretenido,
porque me ayudó a activar mis vacaciones”. “Me gustaron los talleres,
puedes hacer muchas cosas, no te aburres y yo recomiendo esto,
puedes conocer amigos y lo pasas bien”, opinaron los pequeños.
