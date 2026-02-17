Padres y niños felices esperando se repita “Actívate en Vacaciones”: Cisnes 2026 finalizó con muestra de talleres

Junaeb, Municipalidad de Cisnes, OLN y la escuela Guido

Gómez, cada entidad aportó para el exitoso desarrollo del

programa en la cabecera de la comuna de Cisnes.

Una maravillosa ceremonia de cierre del programa “Actívate en

Vacaciones” fue la que se desarrolló en la escuela Guido Gómez de

Puerto Cisnes, ocasión en la que los padres y familias disfrutaron

sorprendidos de los grandes talentos demostrados por sus hijos e

hijas, en una muestra que fue aplaudida de principio a fin.

Es importante relevar que, por tercer año consecutivo, la Municipalidad

de Cisnes, a través de la Oficina Local de la Niñez, se adjudicó el

Programa “Actívate en Vacaciones” de JUNAEB, en la línea de

intervención Escuelas Saludables para el Aprendizaje.

En esta oportunidad, los niños, niñas y adolescentes de Puerto Cisnes

fueron los protagonistas en talleres como fanzine, huerto comunitario,

micro-bosque con lupa, grabado experimental, stop motion, pinturas

naturales, entre otros, los cuales promueven la creatividad, el trabajo

colaborativo y el vínculo con el patrimonio cultural y natural de nuestra

comunidad.

Como alcalde de la comuna de Cisnes, estoy muy contento que se

haya llevado adelante este programa de Actívate en Vacaciones, que

nosotros lo tenemos como itinerante dentro de la comuna. En esta

oportunidad le correspondió a Puerto Cisnes con un enfoque más

artístico cultural, también con actividades deportivas y nutricionales,

que fue un programa bastante completo en su actuar y que ha

beneficiado a más de 30 niños de aquí de la localidad, generando un

beneficio de actividades durante las vacaciones, pero también un

apoyo a las distintas familias. Así que, para nosotros es muy

importante seguir trabajando en esta forma colaborativa con

instituciones como Junaeb, por ejemplo, con otras más, para sacar

adelante iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad. Como

municipio seguimos con este compromiso de poder trabajar con estos

programas, no solamente en Cisnes, sino que en distintos lugares de

nuestra querida comuna”, señaló el Alcalde, Francisco Roncagliolo.

En tanto, la administradora de la Municipalidad de Cisnes, Katherine

Calquín, se mostró feliz con el desarrollo de la iniciativa y el resultado

del trabajo del equipo que se desempeñó en el programa. Recalcando

que esto permite acercar el arte y la cultura a los niños, niñas y

adolescentes de la comuna. Por ello se rescatan estos espacios que

entregan a los beneficiarios una educación integral.

Para la coordinadora de “Actívate en Vacaciones” Cisnes 2026, María

Jesús Faundez, la ejecución del programa que concluyó con una

muestra a los padres de los beneficiarios y a la comunidad, permitió,

“mostrar el público asistente un conjunto de procesos y creaciones que

nacen a partir de un fruto del trabajo sostenido de niñas, niños,

adolescentes y sus respectivos talleristas durante 4 semanas en la

localidad de Puerto Cisnes. Donde pudieron pasar por talleres de

grabado, fanzine, pinturas naturales, yoga, stop motion, actividad

física, alimentación saludable entre otros, potenciando así, por una

parte, la cohesión grupal, el fomento de una convivencia más sana y

amable entre niñas y niños y también tiene un impacto directo en

fomentar un tejido social robusto en Puerto Cisnes y en nuestra

comunidad”.

Para la monitora del taller de stop motion y cineasta de Puyuhuapi,

Alison Ninoska, este fue un lindo trabajo realizado junto a Alejandro

Raimilla, lo que permitió crear junto a los niños la película “el bosque

misterioso”. “Estoy muy agradecida y muy feliz de esta instancia, creo

que es muy importante el arte y la cultura en estos territorios rurales

para potenciar la imaginación, el compartir y el explorar juntas y juntos

con los niños y niñas de las localidades. Así que muchas gracias a la

OLN por esta invitación y espero puedan pronto ver el estreno de El

bosque misterioso, que fue la película que crearon las niñas y los niños

de Puerto Cisnes”.

Algunas de las madres de los participantes valoraron estas instancias

de aprendizaje, sobre todo en época de vacaciones, donde los niños se

entretienen, los pasan bien y adquieren nuevos conocimientos.

“Estamos muy contentos porque todos los días llegaba muy feliz,

motivada. Así es que, nosotros también y agradecidos porque

aprendieron mucho”. “Fue una linda experiencia, ella llegaba muy

contenta, hizo muchas actividades. Agradecer a la escuela de verano y

ojalá se vuelva a repetir. Así es que muchas gracias de que los niños

puedan hacer cosas diferentes”. “Agradecer a todos los gestores de

esta hermosa iniciativa, ojalá se repita. Una actividad muy rica en

conocimiento, en arte, en expresión, fue muy emocionante lo que

vimos y vivimos hoy, nuestros hijos se van felices”, el comentario de

las madres al cierre del programa.

Los niños y niñas que estuvieron en los talleres, conocieron nuevos

amigos y disfrutaron al máximo el programa “Actívate en Vacaciones”,

solo piden que se repita para volver a participar y aprender. “Me

encantaron todas las actividades”. “Desde un comienzo actívate en

vacaciones fue entretenido, los tíos buena onda”. “La experiencia fue

bonita, entretenida, conocer nuevos amigos, personas que pensaban

distinto y conocer sus experiencias. Fue todo muy entretenido, pintura,

cine, actuación, salud y muchas cosas más”. “Fue muy entretenido,

porque me ayudó a activar mis vacaciones”. “Me gustaron los talleres,

puedes hacer muchas cosas, no te aburres y yo recomiendo esto,

puedes conocer amigos y lo pasas bien”, opinaron los pequeños.

Se destaca también la creación de un lienzo, elaborado por los niños y

niñas que participan de la iniciativa, demostrando así la conexión entre

el programa Actívate en Vacaciones y la identidad cultural del

territorio, ya que, el lienzo se entregó a los beneficiarios de la casa

minga en la “Fiesta del Pesca’o Frito”.