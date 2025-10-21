PDI REALIZA CHARLA PARA ADULTOS MAYORES SOBRE ESTAFAS TELEFÓNICAS

El día viernes, en la sede comunal de Villa Frei, detectives de la Brigada de Investigación
Criminal (Bicrim) Coyhaique realizaron una charla informativa, a diferentes clubes de
adultos mayores de la comuna de Coyhaique, con la finalidad de educar a los participantes
en diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para realizar estafas telefónicas
y digitales.
“Durante la mañana concurrimos a la localidad de Villa Frei, lugar en el cual se reunieron
alrededor de 13 agrupaciones o clubes adultos mayores de las localidades de Alto
Mañihuales, Ñirehuao, Villa Ortega, Alto Baguales, Valle Simpson, Villa Frey, El Blanco,
Lago Atravesado, Cerro Galera, Balmaceda, entre otros, a quienes se les realizó una
exposición relativa a las estafas materializadas a través de llamadas telefónicas o por
medio de redes sociales, entregando una serie de recomendaciones y medidas de
seguridad tendientes a que los adultos mayores no sean víctimas de este tipo de ilícitos”,
comentó el comisario Alfonso Soto, jefe de la Bicrim Coyhaique.
Además de lo anterior el comisario Soto, quien además participó como expositor del
tema, junto al subcomisario Joaquín Moreno, agradeció la iniciativa de la Municipalidad
de Coyhaique, además de la adhesión de alrededor de 120 personas. “Nos sentimos muy
gratificados como Policía de Investigaciones de Chile en cuanto a poder compartir este
tipo de espacios con los adultos mayores de nuestra región de Aysén, y generar la
retroalimentación necesaria para brindarles información útil y a la vez conocer in situ
cuáles son sus inquietudes, requerimientos y apreciaciones de este segmento tan
importante de nuestra comunidad.”
Cabe hacer presente que, durante el mes de agosto de este año, ya sea habían realizado,
por parte de la PDI, dos charlas relacionadas con estafas telefónicas y digitales en las
comunas de Cochrane y Coyhaique.
