PDI y Fiscalía investigan hallazgo de osamentas humanas en vivienda de Puerto Aysén

Diligencias conjuntas entre la Brigada de Homicidios Coyhaique, Bicrim de Puerto Aysén, el Laboratorio de Criminalística de la PDI y la Fiscalía Local de Aysén-Cisnes, buscan determinar las circunstancias del hallazgo de osamentas humanas al interior de un domicilio ubicado en las inmediaciones del centro de Puerto Aysén. También arribaron a la región perito químicos y bioquímicos del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, a fin de reforzar el trabajo científico en el sitio del suceso.

La información fue dada a conocer este sábado por el Fiscal Jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete y el Jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, Subprefecto Víctor Toledo, quienes precisaron que este caso se inició tras una orden de investigar decretada por el Ministerio Público a raíz del extravío de un adulto mayor de Puerto Aysén. En esta línea, ayer en horas de la tarde fue detenido un sujeto de 54 años, el cual fue puesto hoy a disposición del Juzgado de Garantía para una audiencia de control de la detención.

PRESUNTA DESGRACIA

“En este momento la Fiscalía Local de Puerto Aysén, en conjunto con personal especializado de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un hallazgo de osamentas. Este hecho quedó de manifiesto el día de ayer en horas de la tarde, en el interior de un domicilio ubicado en calle Galvarino Riveros, en el sector céntrico de la ciudad”, explicó el Fiscal Pedro Poblete.

Por su parte el Jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, Subprefecto Víctor Toledo, añadió que “a raíz de una orden investigar por presunta desgracia que tomamos conocimiento, se efectuó una serie de trabajos investigativos, lo que incluyó un equipo especializado de la Brigada de Homicidios y en el tenor de las diligencias efectuadas preliminarmente, se logró ubicar el domicilio de la persona desaparecida y en esas diligencias, que aún se encuentran en desarrollo, es que en el interior de un inmueble se encuentran estos restos óseos, los cual están siendo analizados”.

DOMICILIO

El Fiscal Pedro Poblete agregó que “el personal policial, realizando las labores de registro de este domicilio, encontró este lamentable hallazgo, verificándose por parte de peritos del Servicio Médico Legal que efectivamente correspondían a osamentas humanas y en ese atendido se procedió a la detención del ocupante de la vivienda”.

Se trata de un hombre de 54 años de edad, quien fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de esta ciudad esta mañana, agregó Poblete, “procediéndose a controlar la legalidad de la detención y a ampliar el plazo de detención hasta el día martes a las 11:00 horas”.

Lo anterior, para “efectos de recabar -el equipo especializado que está trabajando la PDI-, elementos que permitan entonces una posterior formalización”. Las presunciones por las cuales se gestionó la orden de detención corresponden a los ilícitos de ultraje de cadáver y de inhumación ilegal de cadáver.

DILIGENCIAS EN DESARROLLO

Por su parte el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, Subprefecto Víctor Toledo, sostuvo que “en esta etapa de investigación se están reuniendo la mayor cantidad de antecedentes para aportar al Ministerio Público, quien a raíz de los hechos concretos que el día ayer fueron puestos a disposición del fiscal a cargo, gestionó la respectiva orden de detención de una persona mayor de edad, que cuenta con antecedentes policiales”.

El jefe policial añadió que “restan un sinnúmero de diligencias investigativas que nos van a poder tener más certeza de la investigación y del desarrollo de las mismas”. Sobre el detenido, mencionó que es chileno, de la Región de Aysén, el cual mantiene antecedentes por diferentes delitos contra la propiedad y otros hechos menores, el cual estaba haciendo uso de uno de los inmuebles de la persona reportada como desaparecida.

IDENTIDAD

El Fiscal Poblete -en tanto- comentó que “por el momento y por la premura de la información, puedo señalar que tenemos que verificar en primer término la identidad de las osamentas y eso es un trabajo científico. Es un trabajo que va a ser de larga data en atención a que estamos hablando de osamentas, no de un cuerpo”.

Consultado respecto de si el caso pudiera incluir un homicidio, el Fiscal del Ministerio Público detalló que “eso es lo que tenemos que investigar. Por eso se ha solicitado la ampliación del plazo investigativo. Yo quiero relevar el trabajo interinstitucional en el que está trabajando la Policía de Investigaciones mediante sus equipos especializados de la Brigada de Homicidios, del Laboratorio de Criminalística institucional, de la Brigada Local de Puerto Aysén, personal del Servicio Médico Legal y también de Carabineros, que apoyó en diligencias de resguardo del sitio del suceso importantes estos elementos”.

Sobre la identidad, el fiscal expresó que se está trabajando en este proceso. En relación al detenido, añadió que “hizo uso de su derecho a guardar silencio”.

OSAMENTAS

Respecto de la data o tiempo de las osamentas encontradas, el Subprefecto Toledo dijo que “ese tipo de análisis es el que se tiene que hacer por parte del Servicio Médico Legal. Ellos son los especialistas para determinar ciertas características propias de estos hallazgos y referirme en este minuto sería irresponsable, toda vez que es el Servicio Médico Legal el que tiene que hacer las pericias correspondientes”.

El jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, Subprefecto Víctor Toledo, manifestó que “estamos trabajando con un equipo especializado de nuestro Laboratorio de Criminalística regional y están todos los organismos técnicos institucionales a disposición de esta investigación, porque queremos tener cierta celeridad cierto y dar la tranquilidad a la familia también de la persona desaparecida”.